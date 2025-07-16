Сотни ролей, странная гибель сына и воспитание внучки: как жила Александра Назарова

«У меня там родители жили, которые работали в театре имени Ленсовета, у меня даже там была квартира, но, к сожалению, мне пришлось с ней расстаться, продать ее. В общем, глупость я сделала большую. Но я даже не могу проходить теперь мимо этого дома — мне обидно до слез, что я там не живу», — рассказывала актриса.