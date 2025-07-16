Сотни ролей, странная гибель сына и воспитание внучки: как жила Александра Назарова

Александре Назаровой 17 июля могло исполниться 85 лет.
Александра Назарова — известная актриса, сыгравшая порядка 100 ролей в кино. Она всю жизнь проработала в Московском театре им. Ермоловой и озвучила более 100 героев кинолент и мультфильмов. Кроме того, она была дважды замужем, потеряла сына и одна воспитывала внучку. 17 июля Александре Назаровой могло исполниться 85 лет. О ее карьере и личной жизни — в материале URA.RU.
Детство и юность Александры Назаровой.
Александра Назарова родилась 17 июля 1940 года в Ленинграде в семье заслуженного артиста РСФСР Ивана Назарова и актрисы Александры Матвеевой. В военные годы их семья жила на Дальнем Востоке, а позже вернулась в Ленинград. Впервые Александра вышла на сцену в шесть лет и уже тогда решила стать актрисой. Не смотря на протесты родителей, в 1961 году она поступила в Ленинградский театральный институт им. Островского.
После учебы она сначала работала в Центральном детском театре, а в 1965 попала в Московский драматический театр им. Ермоловой. «Там был отбор, я что-то играла, причем, совершенно по-дурацки. Играла я сцену из “Белеет парус одинокий”, где я играла девочку Мотю. И первая фраза у меня там была: “Мальчик, хочете, я вам покажу свои русско-японские картинки?”. Почему-то все жюри начало хохотать? В общем, так на этой радостной ноте и прошел мой показ», — рассказывала Назарова «Комсомольской правде».
В этом театре актриса проработала всю жизнь. Она сыграла в более 30 спектаклях, среди которых «Сотворившая чудо», «Завтра в семь», «Живые и мертвые», «Мария Стюарт», «Время и семья Конвей» и других.
Карьера Назаровой в кино.
Впервые на экране Александра появилась в фильме Юлия Райзмана «А если это любовь?» (1961). Спустя четыре года она исполнила главную роль Ирины Егоровой в фильме «Любимая», а еще через два года появилась в картине Лео Арнштама «Софья Перовская». С этого момента она активно снималась в кино. Ее можно увидеть в таких картинах, как «Экипаж», «Мамы», «Ночной дозор», сериалах «Граница. Таежный роман», «Бригада», «Краткий курс счастливой жизни» и других. Широкую популярность ей принесла роль бабушки Надежды Михайловны в сериале «Моя прекрасная няня» (2004−2009).
Назарова всю жизнь работала в Московском театре им. ЕрмоловойФото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / Global Look Press.
«“Бригада” снималась очень серьезно. Как большое кино, просто как настоящее кино. И я с большим уважением отношусь к режиссеру. То есть, он очень кропотливо, точно зная, что ему надо, работал. Но, в общем, у меня остались самые хорошие воспоминания. Ну, а “Няня”? Кто же знал, что такую, понимаете, дурацкую популярность я приобрету, именно сыграв в “Моей прекрасной няне”», — рассказывала актриса.
Также Александра Ивановна занималась дубляжом зарубежных кинолент и принимала участие в озвучивании анимационных фильмов и видеоигр. Актриса рассказывала, что ей часто доставались для озвучивания роли мальчиков.
«Как-то женщин-то я не очень, я почему-то мальчиков озвучивала и мульты. Ну, а сейчас меня старух даже вызывают озвучить, хотя я удивляюсь — думаю, почему?», — говорила она. В итоге ее голосом заговорили герои известных мультфильмов серии «Ледниковый период», фильмов франшизы о Гарри Поттере, а также картин «Малышка на миллион», «Девушка с татуировкой дракона», «Интерстеллар» и ряда других проектов.
Личная жизнь Александры Назаровой.
Первым мужем Назаровой стал кинооператор «Мосфильма» Юрий Приходько. Они познакомились во время съемок картины «А если это любовь», и ради него Александра переехала в Москву. Позже Назарова признавалась, что пожалела о переезде и всю жизнь считала Ленинград родным городом.
«У меня там родители жили, которые работали в театре имени Ленсовета, у меня даже там была квартира, но, к сожалению, мне пришлось с ней расстаться, продать ее. В общем, глупость я сделала большую. Но я даже не могу проходить теперь мимо этого дома — мне обидно до слез, что я там не живу», — рассказывала актриса.
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Однако про Приходько Назарова отзывалась с теплотой. Она рассказывала, что он ее любил и красиво ухаживал. «Юра был из старой интеллигентной семьи. После женитьбы он показывал мне старую Москву. Мы садились на троллейбус и катались по городу. Думаю, если бы у нас был ребенок, то мы бы сохранили отношения, но Бог не дал нам детей», — признавалась актриса в программе «Судьба человека».
Они прожили вместе 10 лет. Неожиданно актриса влюбилась во врача-реаниматолога Юрия Михайлова и ушла от мужа. Назарова рассказывала, что Приходько был в шоке, когда она уходила к другому. Но ей в те годы очень хотелось ребенка и сделать с собой она ничего не могла.
В браке с Михайловым Назарова родила сына Дмитрия. Однако и этот брак не продержался долго. Михайлов предпочитал проводить время в шумной компании друзей. Кроме того, Назаровой сообщили, что муж завел роман на стороне.
Смерть сына и воспитание внучки.
После гибели сына актриса воспитывала свою внучкуФото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости.
Актриса рассказывала, что ее сын Дмитрий рос сложным ребенком. Кроме того, она много работала и не могла уделять ему должного внимания. Назарова даже отдала его на некоторое время в интернат.
«Да, было ужасно, но мне помогала мама. Я его отдала в английский интернат, это была суперская школа. Моя связь с Митей тогда не очень порвалась. Уже потом у него появились другие интересы, он обожал мотоциклы и решил поступать в ПТУ», — рассказала актриса в интервью Борису Корчевникову.
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Однако учиться он не хотел, и Назарова отправила его в Испанию. Там он выучил язык, но стабильную работу так и не смог найти. После возвращения в Москву Дмитрий стал отцом. У него родилась дочь Александра. Актриса рассказывала, что ничего не знает о матери внучки, ей лишь известно, что она умерла. Когда девочке было два года, Дмитрий погиб при невыясненных обстоятельствах.
«Я не знаю, честно говоря, что случилось. Это произошло в чужом доме. Я была для Мити вечным банкиром со своими грошовыми заработками. Он мне названивал и говорил: “Мне нужны, мне очень нужны деньги”, — рассказывала актриса. После смерти сына Назарова оформила опеку над девочкой и взяла ее воспитание на себя.
Проблемы со здоровьем, причина смерти.
У Александры Назаровой многие годы были проблемы с легкими. Она периодически находилась в больнице, а последнее время все чаще обращалась за помощью к медикам. Проблемы с дыхательным аппаратом спровоцировало курение, однако Назарова так и не смогла отказаться от пагубной привычки.
Незадолго до смерти актриса перенесла операцию на горле и лишилась голоса. Близкая подруга Назаровой Энахат Багирова рассказала «Телепрограмме», что последнюю неделю своей жизни артистка уже не двигалась. «Она перенесла тяжелую операцию на горле. Не могла говорить после этого. Работали только глаза. Сначала ей поставила маленькую трубочку, а потом большую. У нее работало только сердце. Без аппаратов, поддерживающих жизнедеятельность организма, она уже бы не смогла жить», — сообщил Багирова.
С июля 2019 года актриса находилась в больнице. Там ей сделали трахеостому, однако операция начала оказывать негативное влияние на другие органы. Александра Назарова умерла 20 июля 2019 года от полиорганной недостаточности.