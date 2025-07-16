Путин поручил построить дороги до границ с Казахстаном, Китаем и КНДР

«Планируется и в дальнейшем активно развивать трассу “Восток”. В частности, стоит задача продлить ее до Тюмени и интегрировать с обновленной опорной дорожной сетью Сибири и Дальнего Востока. Именно это я имел в виду, говоря, что открытие данного участка — лишь один из этапов», — отметил глава государства в ходе видеоконференции, посвященной запуску участка автомагистрали М-12.