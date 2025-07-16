«Единая Россия» поможет семьям участников СВО собрать детей в школу

ЕР окажет помощь семьям в подготовке к началу учебного года.
Партия «Единая Россия» запустила акцию «Собери ребенка в школу», направленную на помощь в подготовке к новому учебному году детям участников СВО, детям-инвалидам, а также детям из многодетных, малообеспеченных семей и новых регионов. Заявки на участие в акции принимаются до 1 сентября 2025 года через сайт партии или в региональных исполкомах и общественных приемных, сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.
«Помощь в подготовке к началу нового учебного года для многодетных и малообеспеченных семей, семей в трудной жизненной ситуации не бывает лишней. Только в прошлом году при активном участии наших депутатов, предпринимателей и жителей регионов поддержку в подготовке ко Дню знаний получили порядка 287 тысяч школьников по всей стране», — заявил Якушев. Его слова приводятся на сайте ЕР.
Он подчеркнул, что партия откроет специальные пункты сбора школьных принадлежностей, включая наборы для учебы и творчества, форму, рюкзаки и спортинвентарь. Секретарь Генсовета ЕР также отметил, что особое внимание будет уделено детям участников СВО и юным жителям новых регионов.
Координатор партпроекта «Новая школа», заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Алена Аршинова сообщила, что параллельно с акцией партия проведет «Родительскую приемку» для проверки готовности школ к 1 сентября. «В “Родительской приемке” участвуют 15−16 тысяч родителей. Вместе с ними мы оценим качество ремонта, состояние столовых, школьных территорий и спортплощадок», — отметила Аршинова, добавив, что депутаты встретятся с родительскими комитетами и учителями для оказания дополнительной помощи школам.