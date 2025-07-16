Власти прокомментировали конфликт детей в лагере «Горизонт», после которого отчислили ребенка

Вместе с тем в лагере социального комплекса ОАО Н-Holding отреагировали на заявления минчанки и добавили, что оно чересчур эмоциональное и преувеличенное. В ситуации разбираются вышестоящие инстанции, однако в администрации Центрального района отмечают, что скандала удалось бы избежать, если бы руководство лагеря смогло выстроить должную, а также эффективную коммуникацию с родителями.