Власти прокомментировали конфликт детей в лагере «Горизонт», после которого отчислили ребенка

Власти объяснили конфликт в лагере «Горизонт», после которого отчислили ребенка. Подробности приводит агентство «Минск-Новости».
Сообщается, что огласку случившегося придала мать одного из воспитанников лагеря.
«Минчанка обвинила руководство оздоровительного комплекса в некомпетентности — сотрудники якобы угрожали женщине направить ее сына в больницу или орган соцопеки в случае, если та не заберет ребенка домой», — рассказывает агентство.
Вместе с тем в лагере социального комплекса ОАО Н-Holding отреагировали на заявления минчанки и добавили, что оно чересчур эмоциональное и преувеличенное. В ситуации разбираются вышестоящие инстанции, однако в администрации Центрального района отмечают, что скандала удалось бы избежать, если бы руководство лагеря смогло выстроить должную, а также эффективную коммуникацию с родителями.
Заместитель главы администрации Центрального района Людмила Борисенко сообщила, что 28 июня в одном из отрядов случилась конфликтная ситуация между детьми. В результате нее один из воспитанников расстроился и, несмотря на уговоры, отказывался идти за отрядом и выполнять указания педагогов.
— В дальнейшем ребенок перестал реагировать на просьбы воспитателей и стал убегать от них. Принятые работниками лагеря меры по урегулированию ситуации не возымели должного действия. Безусловно, об этом были информированы родители, — озвучила подробности представитель Центрального района.
Борисенко добавила, что матери ребенка предложили приехать в лагерь, чтобы стабилизировать психоэмоциальное состояние. По итогу в лагерь приехала бабушка и забрала ребенка, так как родители находились в отъезде.
Сообщается, что руководство лагеря отрицает некорректность поведения своих сотрудников и подчеркивает: они прилагают максимум усилий, чтобы отдых детей был интересным, а также безопасным. Также сказано, что для возврата денежных средств родителям ребенка следует обратить в офис филиала по адресу: улица Куйбышева, 35.
Педагоги предположили, почему могла произойти подобная ситуация. Они отмечают, что летний оздоровительный лагерь — это смена привычной обстановки, ребенок находится вдалеке от родителей и ему нужно адаптироваться к новым условиям за короткий срок, а также самостоятельно выстраивать общение с другими детьми.
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