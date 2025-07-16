Один в поле не воин: как коллективно искоренить индивидуализм

Мировая история наглядно показала, что люди вдохновляются и консолидируются большими целями созидания и масштабными проектами развития. Кому-то, может, режет слух понятие «коллективизм», но ведь это синоним нынче модной корпоративности. В новое постсоветское время молодых экономистов воспитывали на примерах японского «коллективного духа» и корпоративного чуда, мы много слышали об американском «бережливом производстве». Но почему-то напрочь забыли о реальном «русском экономическом чуде», когда долгое время советская экономика была первой в Европе и второй в мире. Критикуемая либералами «административно-командная система» и директивное планирование сейчас существуют в крупнейших транснациональных корпорациях мира. И организация управления, производства ведущих японских корпораций, где есть «коллективный дух», во многом была построена по советским лекалам. Речь о социальной справедливости, ценностных установках, стремлении к совершенству, практике пожизненного найма, бережного отношения работников к имуществу компании, пенсионных и прочих гарантиях. Каждый работник трудился на совесть, потому что чувствовал себя в коллективе участником общего большого дела, а рационализаторские предложения сыпались как из рога изобилия и поощрялись отдельно. Прибыль не стояла во главе угла компании, и не было той поляризации доходов, которая в наши дни делит руководителей и работников на патрициев и смердов. Сами японцы признают, что заимствовали многие вещи, которыми мы так восхищаемся, из нашего же советского опыта. И западные теоретики утверждают, что идеализм оказался намного продуктивнее прагматизма в управлении рыночной компанией.