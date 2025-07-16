Долларовая купюра с подписями астронавтов вызвала сенсацию в ресторане США

Необычная находка вызвала ажиотаж в небольшом ресторане BurgerRobs в городе Тайтусвилл в штате Флорида. Об этом сообщает ABC News.
Владелец заведения Роб Баффало вместе с женой проводили обычный подсчёт дневной выручки, и в этот момент мужчина заметил долларовую купюру, на которой были сделаны четыре подписи. Оказалось, что это автографы четырёх из пяти астронавтов, участвовавших в исторической миссии STS-27: Хута Гибсона, Билла Шепарда, Джерри Росса и Майка Маллейна.
Осознав потенциальную ценность находки, Баффало связался с Американским музеем космонавтики, расположенным в том же городе.
«Он просто прислал мне сообщение в музей с этой долларовой купюрой и спросил, могу ли я подтвердить её подлинность», — заявил директор музея Марк Маркетт.
Специалист рассказал, что STS-27 стала вторым полётом космического шаттла после трагедии «Челленджера» в 1986 году. Жанная миссия, стартовавшая в декабре 1988 года, была секретной и проводилась по заказу Минобороны Соединённых Штатов.
Как купюра оказалась в ресторане — остаётся загадкой. Роб предполагает, что один из астронавтов мог приходить к нему на обед, решил оставить подпись на деньгах в шутку и оставил их в качестве «космического сувенира».
«Представляю, как она обогнула весь мир и вернулась домой», — с улыбкой отметил Баффало.
Сейчас решается вопрос о дальнейшей судьбе находки. Купюра может стать частью постоянной экспозиции музея или остаться в самом ресторане как уникальный исторический артефакт.
Ранее стало известно, что жительница Таиланда нашла на помойке пластиковый контейнер, в котором лежали 12 млн батов (более 29 млн рублей).