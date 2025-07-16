Возмутитель спокойствия, режиссер «Брата 3» Валерий Переверзев прикрыл Елену Кореневу крестом

На кинофестивале «ГорькийFest» в Нижнем Новгороде состоялась премьера самой безумной картины «Тени Москвы», какую только доводилось видеть за последнее время. Когда-то безбашенных режиссеров, подобных Валерию Переверзеву, было немало. По мере коммерциализации кино они испарились.
Валерий Переверзев представлял в конкурсе «Тени Москвы» о режиссере авторского кино, который прекрасно понимает, что никому его фильм не нужен, но проходит все круги ада. Кому-то может показаться, что это пародия на отечественное кинопроизводство, но все это чистая правда.
Параллельно девушка, которую играет актриса, продюсер и жена режиссера Юлия Переверзева парит по Москве, ухаживает за пожилой дамой Пик (ее сыграла Елена Коренева) в надежде стать когда-нибудь хозяйкой квартиры в центре Москвы.
На недавнем Каннском кинофестивале Юлия Переверзева появилась на красной дорожке в национальном чувашском костюме на премьере японского «Ренуара». На нее были устремлены многие камеры, потому что национальное чувашское платье с вышивкой контрастировало с европейскими костюмами звезд. Хотя японские актрисы всегда радуют глаз кимоно. Детали необычного выхода Юлии прояснились на «ГорькийFest».
Переверзев снял «Брата 3», не сразу получил прокатное удостоверение, и в его новом фильме момент его получения тоже зафиксирован. В новый фильм перекочевали близнецы Владимир и Юрий Торсуевы, французский актер Оливье Сиу. Несколько порций самого себя сыграл Александр Ревва, чья подлинность на экране у многих вызвала сомнения.
«Я рад вернуться в Нижний Новгород, где жил и работал какое-то время. Когда мне негде было жить, я поселился в Нижегородском остроге, обитал рядом с тюремной церковью. Теперь я счастлив, что смотрел свою картину вместе с Владимиром Ивановичем Хотиненко, который когда-то мне сказал: “Вон из профессии” (Хотиненко такого факта не припомнит, но история красивая, пусть будет. — С. Х.). А я его очень люблю. Его “Ленина” люблю (“Ленин. Неизбежность” с Евгением Мироновым в главной роли — С. Х.). Нет круче Ленина, чем у Хотиненко. У него он живее, чем когда был живым. Кино — моя жизнь. Я в него пришел и никуда не уйду».
Сейчас Валерий монтирует вторую версию «Теней Москвы», а ту, что мы увидели, называл супрематической. «Я хотел всех окончательно выбесить, в том числе и себя. Я завис на строчке Малевича: “Все мы будем распяты. Я свой крест себе нарисовал”. Речь шла о живописном полотне, где белый крест был нарисован. И это без последствий для меня не пройдет. Тот случай, когда не ты против всех, а все против себя. В этом и задача художника».
«Над фильмом “Тени Москвы” я работал год. После того, как на прошлом Каннском кинофестивале посмотрел 28 картин, я постоянно говорил себе: “Нет, не так. Вот бы здесь дернуть, а здесь пшыкнуть. Есть продюсерское кино. Понимаю. Все должны что-то зарабатывать. А я хочу делать кино, в которое никто не влезет, не будет контролировать и которое никто не поймет. Вы видите на экране продакт-плейсмент, реальных людей, с которыми я встречался. Я им говорил: “Дайте денег”. Они отвечали: “На что?” — “Не знаю. Просто дайте и все” — “Ну, на”.
Елену Кореневу никто не узнал, а может быть уже не знает. Ее молодая коллега поинтересовалась у режиссера: «За что вы крестиком закрыли бедную бабулечку?» То есть Кореневу даже по ее неповторимому голосу никто не узнал. А ведь она относительно недавно сыграла Коробочку в «Мертвых душах», снималась в «Ван Гогах» Сергея Ливнева вместе с Алексеем Серебряковым, которого все знают, и польским актером Даниэлем Ольбрыхским, которого, наверняка, тоже забыли или не успели узнать. Она была звездой фильмов Андрея Кончаловского, Марка Захарова, Иосифа Хейфица. Катастрофа!
Переверзев уходил от ответа. Пыталась сама узнать про крестик. «Не знаю, что вам ответить. Хотел бы, чтобы услышать вашу версию, — говорит он. — Искусство — такой салатик с провокативной составляющей. Есть точка маниакальности, до которой доползаешь. Если нет, то хита не получится. В умении балансировать в этой точке, наверное, и заключается мастерство художника. Еще в этом салатике должно быть бесконечное количество смыслов. Я свой смысл и ассоциации пока не родил. Если вы поделитесь своими, буду признателен».
Не в том ли причина, что Елене Кореневой не понравился результат, то, как ее сняли. А чтобы фильм не переснимать, нашли такой вариант. Закрывают же масками актрис, попавших в «черный список», убирают их имена из титров. Коренева в списках не значится, но стала актрисой-невидимкой, прикрытой крестом, без упоминания имени. Но это даже концептуально в контексте представленной истории о существовании современного кино.
Сейчас супруги Переверзевы работают над комедийным хоррором «Он мертвее нас» на чувашском языке. Интересуюсь, как это связана с чувашским платьем Юлии на красной дорожке Каннов.
«Люблю я в Каннах всех с ума сводить, — отвечает Валерий Переверзев. — В этом году нам удалось показать там “Тени Москвы” в деловой программе. Я встречался с отборщиками и программными директорами фестивалей. “Классно! — говорили они. — Если бы ваш фильм был не на русском языке, то мы бы его взяли”. Дальше состоялся такой диалог: “Вы же показываете якутское кино?” — “Так Якутия — не Россия”. -»Вы карту вообще видели? «- “Там же язык не русский” — “А если не русский, то не Россия?” — “Сними на другом языке. Возьмем на фестиваль”.
Пришлось рассказать про Чувашию: «Если бы вы знали насколько там красивые люди и насколько у них красивый язык». «Я написал пост, что снимаю комедийный хоррор на чувашском языке, — говорит Переверзев. — А Юля надела чувашский национальный костюм и вышла на красную дорожку. Мало того, что Юля красивая. У нас с ней еще трое детей. Младшему скоро год. Мы получали угрозы, но Юля решила выйти. Десять минут французское телевидение снимало репортаж о том, как русские актеры прорвались на красную дорожку в своем национальном костюме. После этого мы были приглашены на Чувашский экономический форум, нас поддержало Министерство экономического развития Чувашии». Юлия рассказала в Нижнем Новогороде, что она наполовину чувашка, так что все не просто так.
На «ГорькийFest» много говорили о снах. Художник-постановщик Елена Окопная призналась, что то или иное решение часто приходит к ней во сне. Валерий Переверзев тоже полагается на сны: «Кино — для терпеливых, тех, кто умеет ждать. Если ты безумно его любишь не можешь жить без него, а я засыпаю и просыпаюсь с этим, то это такое счастье».
В конкурсе участвовал часовой якутский фильм «Племя падших» Эр Санаа Ох-Хотора, снятый под впечатлением серии игр Last of Us. То. что мы увидели, скорее пилот. Продолжение следует, хотя у режиссера нет никакой поддержки и средств. Радует то, что его работа произвела впечатление, и люди подходили, не просто поздравляли, но делали деловые предложения.
Эр Санаа играет одну из ключевых ролей — отца подростка, почувствовавшего в себе силу шамана. Он так органично существует в кадре, что начинаешь проверять, не работает ли он в театре. Оказывается, нет. Эр Санаа — выпускник якутского колледжа культуры и искусства, и это уже четвертый его полнометражный фильм.
Якутские кинематографисты умеют создавать какой-нибудь зомби-хоррор и фэнтези из ничего. Никаких дорогостоящих декораций, экспедиций в Иран или на край земли им для этого не нужно. Достаточно ржавого ангара, разрушенного бетонного здания, опушки в лесу, и вот уже условный Арканар на экране в духе братьев Стругацких. Все рядом, буквально под ногами. Был бы талант и отвага.
В кадре появляются сапоги незнакомцев. Лиц мы не видим. Рот одного из незваных гостей словно прошит металлическими нитями. И вот вам все оттенки ужаса. Переживайте! «Племя падших» снимали на заброшенной ферме за несколько сотен километров от Якутска. Железную перегородку для рта, как рассказал нам режиссер, придумал актер Саха театра им. Ойунского Гаврил Манкяров. До этого он играл роли положительных героев, а тут — злодей.
Эр Санаа Ох-Хотор снимает о том, что живет в душе любого якута, произрастает из мифологии его земли. Он вспоминает советские времена, когда на шаманов шла охота. И на экране после Апокалипсиса люди истребляют и предают друг друга. По легенде на свет появится шаман, способный повести за собой народ, справиться с всеобщим хаосом.
Кто-то сравнил «Племя падших» с отмеченным «Оскаром» «На западном фронте без перемен» Эдварда Бергера, оценил качество звука, звучание хумуса, как называют в Якутии варган. «Желаю через пару лет увидеть вас на Netfliх» — это было лучшее пожелание из зала, наполненного молодыми кинематографистами.
«Три года назад я поменял имя, фамилию и отчество», — рассказал Эр Санаа. — Я был с рождения Никандром Федоровым. Мое новое имя означает «благославенный мирный воин». После смены имени у меня родилась идея фильма. Дальше буду участвовать в питчингах, искать инвесторов. Сценарий уже готов, команда готова. Я тоже заряжен".