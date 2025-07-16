Возмутитель спокойствия, режиссер «Брата 3» Валерий Переверзев прикрыл Елену Кореневу крестом

«Я рад вернуться в Нижний Новгород, где жил и работал какое-то время. Когда мне негде было жить, я поселился в Нижегородском остроге, обитал рядом с тюремной церковью. Теперь я счастлив, что смотрел свою картину вместе с Владимиром Ивановичем Хотиненко, который когда-то мне сказал: “Вон из профессии” (Хотиненко такого факта не припомнит, но история красивая, пусть будет. — С. Х.). А я его очень люблю. Его “Ленина” люблю (“Ленин. Неизбежность” с Евгением Мироновым в главной роли — С. Х.). Нет круче Ленина, чем у Хотиненко. У него он живее, чем когда был живым. Кино — моя жизнь. Я в него пришел и никуда не уйду».