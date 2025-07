Возмутитель спокойствия, режиссер «Брата 3» Валерий Переверзев прикрыл Елену Кореневу крестом

В конкурсе участвовал часовой якутский фильм «Племя падших» Эр Санаа Ох-Хотора, снятый под впечатлением серии игр Last of Us. То. что мы увидели, скорее пилот. Продолжение следует, хотя у режиссера нет никакой поддержки и средств. Радует то, что его работа произвела впечатление, и люди подходили, не просто поздравляли, но делали деловые предложения.