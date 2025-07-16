Экспертная группа согласовала проект плана мероприятий к 35-летию СНГ

В проект плана включены несколько десятков пунктов, предусматривающих проведение ряда организационных, научно-практических мероприятий, а также мероприятий экономической и гуманитарной направленности. В их числе проведение юбилейного заседания Совета глав государств Содружества с принятием заявления по случаю 35-летия СНГ, проведение в государствах Содружества Недели СНГ, подготовка и трансляция телевизионных программ и документальных фильмов, посвященных юбилейной дате, организация и проведение Форума творческой и научной интеллигенции государств — участников СНГ, единого урока в образовательных учреждениях, выставок и экспозиций, игр и турниров по различным видам спорта. -0-