Экспертная группа согласовала проект плана мероприятий к 35-летию СНГ

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание экспертной группы по согласованию проекта плана мероприятий, посвященных 35-летию Содружества Независимых Государств, состоялось 16 июля в штаб-квартире СНГ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.
В заседании участвовали представители Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Секретариата Совета МПА СНГ, Межгосударственного статистического комитета, Межгосударственной телерадиокомпании «Мир», Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества и Исполнительного комитета Содружества.
Эксперты рассмотрели предложения, поступившие к проекту плана, и с учетом состоявшегося обсуждения согласовали документ. Было решено внести его в установленном порядке на рассмотрение Экономического совета СНГ.
В проект плана включены несколько десятков пунктов, предусматривающих проведение ряда организационных, научно-практических мероприятий, а также мероприятий экономической и гуманитарной направленности. В их числе проведение юбилейного заседания Совета глав государств Содружества с принятием заявления по случаю 35-летия СНГ, проведение в государствах Содружества Недели СНГ, подготовка и трансляция телевизионных программ и документальных фильмов, посвященных юбилейной дате, организация и проведение Форума творческой и научной интеллигенции государств — участников СНГ, единого урока в образовательных учреждениях, выставок и экспозиций, игр и турниров по различным видам спорта. -0-