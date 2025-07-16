Украинка Мария Тихая, называющая себя «ведьмой» и практикующая гадание на картах Таро заявила, что Служба безопасности Украины (СБУ) регулярно просит у неё о помощи. Её слова приводит Telegram-канал «Время.ua».
Таролог не исключила, что интерес СБУ, а также многих представителей украинской политической элиты, обусловлен высокой точностью её прогнозов.
Тихая также отметила, что именно она заранее сообщила о вероятном покушении на кортеж Владимира Зеленского во время его поездки в южные регионы страны. Речь идет о визите главы киевского режима и премьер-министра Греции в Одессу в марте 2024 года, когда, по некоторым данным, был нанесен удар неподалеку от места пребывания делегаций.
16 июля Верховная рада одобрила законопроект, предусматривающий существенное увеличение штата сотрудников СБУ.
Ранее сообщалось, что члены The Base взяли на себя ответственность за убийство в Киеве полковника СБУ Ивана Воронича.