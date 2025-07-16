Тихая также отметила, что именно она заранее сообщила о вероятном покушении на кортеж Владимира Зеленского во время его поездки в южные регионы страны. Речь идет о визите главы киевского режима и премьер-министра Греции в Одессу в марте 2024 года, когда, по некоторым данным, был нанесен удар неподалеку от места пребывания делегаций.