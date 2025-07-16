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Синоптик Тишковец: Пятая часть месячной нормы осадков выпала в Москве 16 июля

Около одной пятой месячной нормы осадков выпало в Москве в среду, 16 июля. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Около одной пятой месячной нормы осадков выпало в Москве в среду, 16 июля. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, на базовой метеостанции ВДНХ выпало пять миллиметров осадков, на Балчуге — три миллиметра, в районе Тушино — восемь миллиметров, а в Бутове — 18 миллиметров.

— В Подмосковье самым влажным местом стал Воскресенск — 21 миллиметр. Утренний прогноз был 20 миллиметров. Попадание в десятку, — написал Тишковец в своем Telegram-канале.

Представители Министерства по чрезвычайным ситуациям предупреждали, что местами в городе 16 июля пройдут сильный ливень, гроза, град. Кроме того, прогнозировалось усиление ветра до 17 метров в секунду.

Из-за грозы с ливнем и шквалистым ветром в столице объявили «оранжевый» уровень погодной опасности — он указывает на опасные метеорологические условия с вероятными стихийными бедствиями.

15 июля Роскосмос продемонстрировал спутниковый снимок, сделанный с помощью аппаратов «Электро-Л» и «Арктика-М», которые засняли циклон, принесший в Москву сильные ливни.