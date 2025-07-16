Матери задержанных россиян в Баку впервые встретились с ними

«Консул несколько раз встречался с ребятами, сказал, что условия содержания хорошие», — отметила она. Слова Анастасии передает 360.ru. По словам Анастасии, Илья держится спокойно и с оптимизмом. Жалоб на условия содержания у него нет. Сестра также добавила, что российский консул навещал задержанных несколько раз и подтвердил — с условиями всё в порядке.