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Зеленский выдвинул кандидатуру Шмыгаля на пост главы Минобороны Украины

Зеленский заявил, что подписал документы в Верховную Раду о назначении нового министра обороны Украины.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что выдвинул кандидатуру Дениса Шмыгаля на пост главы Министерства обороны Украины.

«Сегодня я уже подписал документы в Верховную Раду Украины о Денисе Шмыгале как новом министре обороны», — написал он.

По словам Зеленского, через Минобороны Украины будет происходить управление стратегическими отраслями индустрии. Также глава киевского режима сообщил, что Укроборонпром будет возглавлять Герман Сметанин.

Ранее KP.RU сообщал, что Денис Шмыгаль подал в отставку с должности премьер-министра Украины. Отмечается, что власти страны пока официально не объявили, кто займет место политика после его ухода.

При этом, по версиям некоторых источников, на должность нового премьера Украины может быть назначена Юлия Свириденко, которая является первым замглавы правительства страны.