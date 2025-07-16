Украинский аналитический ресурс Deep State сообщил, что командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) передают в штаб недостоверные данные о ситуации в районах, прилегающих к Днепропетровской области, где российские силы продолжают активное продвижение.
«Существенной составляющей успеха врага остается ложь в докладах с мест, что мешает объективно оценивать обстановку и своевременно реагировать на угрозы на высшем уровне. Это серьезная проблема, которая может повлечь катастрофические последствия», — говорится в сообщении Deep State.
Согласно данным ресурса, под давлением российской армии сейчас находится весь участок от Алексеевки до Новополя. Продолжаются боевые действия в районе поселка Дачное в Днепропетровской области, где российские подразделения пытаются закрепиться. ВСУ предпринимают усилия, чтобы не допустить этого.