Deep State обвинил командиров ВСУ в искажении данных из Днепропетровщины

Согласно данным ресурса, под давлением российской армии сейчас находится весь участок от Алексеевки до Новополя. Продолжаются боевые действия в районе поселка Дачное в Днепропетровской области, где российские подразделения пытаются закрепиться. ВСУ предпринимают усилия, чтобы не допустить этого.