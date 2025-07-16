«Отплыл на середину и пропал». Под Жлобином на озере Вирское утонул мужчина, который плавал на надувном матрасе

В сообщении сказано, что мужчина вечером 14 июля молодой человек пошел купаться на надувном матрасе. Он отплыл на середину озера и пропал. Говорится, что днем 15 июля сотрудники ОСВОД обнаружили и извлекли из воды утонувшего на озере Вирское, которое расположено неподалеку от Жлобина, мужчину 1996 года рождения. В пресс-службе обратили внимание: глубина в месте обнаружения составила 11 метров, а расстояние от берега — 40 метров. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.