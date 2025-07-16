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«Единая Россия» избавит семьи бойцов СВО от расходов на госпошлины

Совет Федерации одобрил закон, разработанный «Единой Россией», который освобождает участников специальной военной операции (СВО) и их семьи от уплаты государственной пошлины по ряду судебных дел. Об этом сообщила зампред комитета Совфеда по социальной политике Дарья Лантратова.

Лантратова сообщила, что семьи участников СВО будут освобождены от госпошлин по судебным делам.

Совет Федерации одобрил закон, разработанный «Единой Россией», который освобождает участников специальной военной операции (СВО) и их семьи от уплаты государственной пошлины по ряду судебных дел. Об этом сообщила зампред комитета Совфеда по социальной политике Дарья Лантратова.

«Закон освобождает от уплаты пошлин по таким вопросам, от которых во многом зависит дальнейшая судьба семьи участника СВО, а также положенные им выплаты и льготы: будь то установление факта родственных отношений, признания отцовства, признания бойца безвестно отсутствующим или объявления его умершим», — заявила Лантратова. Ее слова приводятся на сайте ЕР.

Она отметила, что необходимость оформления нескольких таких документов, каждый из которых обходится примерно в три тысячи рублей, создает значительную финансовую нагрузку на семьи. Инициатива направлена на снижение этих расходов. Закон предусматривает освобождение от госпошлин при обращении в суд и подаче заявлений об установлении юридически значимых фактов для участников СВО и их близких. Ранее закон единогласно поддержали депутаты Госдумы.

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