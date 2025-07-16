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В Следкоме проверят информацию о травмировании женщины в автобусе в Волгодонске

В Волгодонске женщина получила травмы при выходе из общественного транспорта.

Источник: Комсомольская правда

В Волгодонске следователи проверят информацию о травмировании женщины в общественном транспорте. Об этом сообщили в Ростовском Следкоме.

По предварительным данным, 11 июля при выходе из автобуса волгодончанке зажало руку автоматическими дверьми. После чего автобус продолжил движение. В итоге женщина упала и получила телесные повреждения.

— В целях проверки всех обстоятельств произошедшего, а также безопасности оказываемых услуг по перевозке пассажиров следственным отделом по городу Волгодонск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области организовано проведение доследственной проверки, — говорится в сообщении.

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