В Следкоме проверят информацию о травмировании женщины в автобусе в Волгодонске

В Волгодонске следователи проверят информацию о травмировании женщины в общественном транспорте. Об этом сообщили в Ростовском Следкоме.
По предварительным данным, 11 июля при выходе из автобуса волгодончанке зажало руку автоматическими дверьми. После чего автобус продолжил движение. В итоге женщина упала и получила телесные повреждения.
— В целях проверки всех обстоятельств произошедшего, а также безопасности оказываемых услуг по перевозке пассажиров следственным отделом по городу Волгодонск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области организовано проведение доследственной проверки, — говорится в сообщении.
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