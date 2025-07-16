В Следкоме проверят информацию о травмировании женщины в автобусе в Волгодонске

— В целях проверки всех обстоятельств произошедшего, а также безопасности оказываемых услуг по перевозке пассажиров следственным отделом по городу Волгодонск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области организовано проведение доследственной проверки, — говорится в сообщении.