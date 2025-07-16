Бронзовый призёр Олимпиады Эудун Гренвольд погиб от удара молнии

Гренвольд начинал как горнолыжник, участвовал в Кубке мира и дважды — в 2003 и 2004 годах — становился чемпионом Норвегии в скоростном спуске. В 2004 году он перешёл во фристайл, специализируясь на ски-кроссе. Уже через три года он завоевал бронзу чемпионата мира и выиграл общий зачёт Кубка мира. На Играх в Ванкувере норвежец взял олимпийскую бронзу, после чего завершил карьеру и стал тренером сборной Норвегии по ски-кроссу.