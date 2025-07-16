Экстремальные ливни превращают Москву в Венецию: и это только начало

В последние два дня нет другой более обсуждаемой темы у москвичей, как превращение Москвы в Венецию после залповых ливней. Многочисленные апокалиптичные видео появились в соцсетях: и как люди передвигаются вплавь по затопленной улице или на сап-доске, и как вычерпывают воду из затопленного авто, и как автовладельцы воздвигают плотину у входа в подземный паркинг, чтобы поток воды не достал их машины… Мы узнали, в чем причины подобных не виданных ранее затоплений в мегаполисе и куда жаловаться горожанам на скопления воды.
По прогнозам синоптиков, в выходные, особенно в субботу, Москву снова будет заливать. Зато зной и духота сразу же спали! Вот так у нас всегда в последнее время: то недостаточно тепло в июне, то адская жара, то заливает не по-детски, но зато охлаждается воздух. А где же комфортная погода?
Залповый, или, как его еще называют, тропический, ливень 15 июля наделал немало бед в столице. Прежде всего, это привело к транспортному коллапсу в обильно поливаемых дождем районах. «На этот раз столицу затопило по пояс. Дороги стали полноводными реками, топит парковки, торговые центры, жилищные комплексы и даже станции метро», — написал телеграм-канал «Управдом», выложив множество видео с затоплениями в Москве (а ведь были и совершенно сухие районы, которые водная стихия не затронула). «МК» подробно писал о последствиях разгулявшегося в столице ливня 15 июля с указанием особо «поплывших» районов. Корреспондент «МК» сама столкнулась с очагом наводнения — у КПП «1-й Лихоборский проезд» на ВДНХ. Вызвать к этому месту такси было невозможно: машины с трудом пытались проплывать этот участок.
Москвичи активно обсуждают в соцсетях, что раньше таких наводнений не было, а сейчас Москва во время обильных дождей начинает уходить под воду подобно Атлантиде. Что же происходит?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с корреспондентом «МК» объяснил, что это связано с той скоростью, с которой осадки выливаются на землю. «Причина не только в объеме вылитых осадков, но и в том, в какой промежуток времени эти несколько месячных норм выливаются, — говорит он. — Поэтому ливневка, рассчитанная на одни величины, не справляется с кратно возросшим объемом, с тем, что интенсивность ливней кратно становится больше». Такая высокая интенсивность выпадения осадков, по его словам, конечно же, приводит к подтоплениям, особенно в низких местах и особенно там, где неудачно смонтированы водоотводящие каналы. «Это говорит о том, что подобного рода вещи нужно предусматривать при создании канализационных систем на 20−30−40 лет вперед», — считает синоптик.
Эксперт в области ЖКХ Павел Степура, со своей стороны, уточнил нам, что «всегда так затапливалось», однако сейчас ситуация «ухудшается из-за того, что строят больше и быстрее, чем модернизируют ливневку». Плюс слишком много асфальтируют и закладывают плиткой вместо того, чтобы увеличивать площади озелененных территорий.
…И пока ситуация с наводнениями в отдельных районах столицы не изменится, горожанам остается лишь пытаться как-то самим, своими силами «выходить сухими из воды» или же обращаться в службы города для устранения всех этих неприятных последствий ливневых атак. Городские службы напоминают, в какие организации следует сообщать о чрезмерных скоплениях воды. Около дома — в управу вашего района, в префектуру вашего округа, в Единый диспетчерский центр +7 (495) 539−53−53, на портал «Наш город» (gorod.mos.ru). На дорогах и в дворовых проездах — обращаться в ГУП «Мосводосток» +7 (495) 657−87−03. В подземных переходах — в ГБУ «Гормост» +7 (495) 632−58−46.
К слову, из-за ливней очень часто страдают и жители последних этажей многоэтажек, если в доме протекает крыша. И порой не могут добиться помощи от коммунальщиков в этом вопросе. Так, к примеру, жильцы квартиры на последнем этаже дома на улице Яблочкова описали 15 июля свою беду: «Сегодня опять шел ливень, и в очередной раз протекла крыша и залила квартиры на 16-м этаже, в очередной раз испортив потолки и обои. 16-й этаж в нашем доме страдает от потопов уже много лет! “Жилищник” на вызовы реагирует только тем, что отправляет кого-нибудь вылить поставленные под протечки ведерки.
Понимаю, что эта боль, наверно, касается только жителей 16-го этажа, но мы все живем в этом доме, и крыша — общее имущество, за обслуживание которого мы с вами платим немаленькие деньги и которое никак не ремонтируется на эти деньги. Сегодня мы были дома и успели подставить тазики, чтобы не залило 15-й этаж, и отключить электричество, чтобы не случилось замыкания и пожара; но в другой раз нас может не быть и могут быть печальные последствия".
Павел Степура прокомментировал подобные инциденты так: «Нужно вызывать “Жилищник”, составлять акт, проводить фото/видеофиксацию, делать экспертизу и направлять претензию “Жилищнику” на возмещение убытков».
Однако пока готовилась эта статья, мы узнали, что на крыше данного дома появились-таки работники, которые, как сообщили жильцы, заделали дыры на ней!
Александр Шувалов между тем сообщил, что сильные залповые ливни стали практически ежегодными: в последние 5 лет они случаются в Москве по два-три раза в году. Особенно выдающимся в этом плане стал июнь 2024 года, когда за месяц на ВДНХ выпало две с половиной месячных нормы осадков. «И, например, 6 июня 2024 года все было именно так, как и на сей раз: на ВДНХ выпало 60 мм, а на Балчуге почти ничего, только 3 мм осадков», — напомнил он.
Когда москвичам вновь ожидать атаки осадков? Заливать Москву, по прогнозу синоптика, будет в субботу, 19 июля, когда к столице подойдет очередная фронтальная зона. Некоторые модели дают до трети месячной нормы осадков в субботу. Дожди, но уже меньшей интенсивности, ожидаются также в воскресенье. При этом температура по сравнению с четвергом и пятницей просядет на 4−5 градусов и будет в районе +21…+23 градуса.
Шувалов добавил, что залповые ливни с каждым годом будут становиться все сильнее и случаться все чаще.