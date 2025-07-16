Экстремальные ливни превращают Москву в Венецию: и это только начало

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с корреспондентом «МК» объяснил, что это связано с той скоростью, с которой осадки выливаются на землю. «Причина не только в объеме вылитых осадков, но и в том, в какой промежуток времени эти несколько месячных норм выливаются, — говорит он. — Поэтому ливневка, рассчитанная на одни величины, не справляется с кратно возросшим объемом, с тем, что интенсивность ливней кратно становится больше». Такая высокая интенсивность выпадения осадков, по его словам, конечно же, приводит к подтоплениям, особенно в низких местах и особенно там, где неудачно смонтированы водоотводящие каналы. «Это говорит о том, что подобного рода вещи нужно предусматривать при создании канализационных систем на 20−30−40 лет вперед», — считает синоптик.