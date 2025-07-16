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Жара на время ушла: Жителей Молдовы ждут дожди с грозами и «похолодание» до +26 градусов

Прогноз погоды от синоптиков на четверг, 17 июля 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Самое время рассказать о погодке на четверг, 17 июля. И рассказываем!

Ночью синоптики нам прогнозируют до 19 градусов выше ноля, утром столбик термометра поднимется еще на два градуса.

Днем будет до +25 градусов, обещают кратковременные грозовые дожди, в основном, ночью. Будет облачно. Вечером ожидается до 23 градусов тепла.

Скорость ветра в течение дня составит максимум 5−7 метров в секунду, а относительная влажность — 95%.

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