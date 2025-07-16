Самое время рассказать о погодке на четверг, 17 июля. И рассказываем!
Ночью синоптики нам прогнозируют до 19 градусов выше ноля, утром столбик термометра поднимется еще на два градуса.
Днем будет до +25 градусов, обещают кратковременные грозовые дожди, в основном, ночью. Будет облачно. Вечером ожидается до 23 градусов тепла.
Скорость ветра в течение дня составит максимум 5−7 метров в секунду, а относительная влажность — 95%.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
В Молдове семья пенсионеров выживает на 5 тысяч леев в месяц: «На зиму нужно 20 тысяч леев на дрова, на еду и лекарства почти не остается денег, живем на чае-компоте и хлебе».
Корреспондент «КП» в Молдове в Кишиневе разговорился с пожилой четой, продающей с асфальта яблоки и зелень со своего сада-огорода (далее…).
ПАС ведет войну на уничтожение собственного народа: Жителям Молдовы отказано в покупке дешевых лекарств из России — умирайте, но Евросоюз и Украина нам дороже!
Депутат ПАС Адриан Белый заявил, что Молдова отказалась от закупок российских лекарств в пользу более дорогих аналогов, чтобы не спонсировать войну в Украине (далее…).
Да здравствует молдавский суд, самый гуманный суд в мире: Приговор по делу Марины Таубер предрешен — суд вообще не слушает доводов защиты и не дает адвокатам делать свою работу.
Некоторые размышления журналиста, который ходит на судебные заседания, как на работу (далее…).