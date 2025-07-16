Бронзовый призер Олимпиады фристайлист Гренвольд погиб от удара молнии

— Эудун, моя большая любовь и мой лучший друг на протяжении двадцати лет… Сегодня ты покинул нас. То, что началось с чудесных летних каникул, закончилось в прошлую субботу тем, что тебя ударила молния, когда мы были на даче, — написала женщина в личном блоге.