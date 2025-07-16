Бронзовый призер Олимпиады фристайлист Гренвольд погиб от удара молнии

Норвежский фристайлист Эудун Гренвольд, который числится бронзовым призером Олимпийских игр 2010 года, погиб в возрасте 49 лет от удара молнии. Об этом сообщила его супруга Кристин Тандберг Хаугсья.
— Эудун, моя большая любовь и мой лучший друг на протяжении двадцати лет… Сегодня ты покинул нас. То, что началось с чудесных летних каникул, закончилось в прошлую субботу тем, что тебя ударила молния, когда мы были на даче, — написала женщина в личном блоге.
Она отметила, что спортсмен скончался от полученных травм, несмотря на то, что ему быстро оказали медицинскую помощь и госпитализировали.
Сначала Эудун Гренвольд выступал на соревнованиях в качестве горнолыжника, но в 2004 году он сменил дисциплину на фристайл. В 2010 году норвежец завоевал олимпийскую бронзовую медаль в ски-кроссе.