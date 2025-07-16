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В Госдуме призвали дать семьям выбрать между бесплатной землей и миллионом рублей

Депутаты Госдумы Дмитрий Гусев и Сергей Миронов в среду, 16 июля, внесли в нижнюю палату парламента проект закона, которым предлагается дать семьям право выбора — получать бесплатно земельный участок или миллион рублей вместо него.

Депутаты Госдумы Дмитрий Гусев и Сергей Миронов в среду, 16 июля, внесли в нижнюю палату парламента проект закона, которым предлагается дать семьям право выбора — получать бесплатно земельный участок или миллион рублей вместо него.

По словам авторов инициативы, к текущему моменту граждане могут претендовать только на землю при условии, что на деле получить подходящий участок не так просто из-за бюрократических тонкостей. Он отметил, что такая земля также нередко оказывается попросту непригодна для жизни.

— Многодетные семьи — основа будущего России, и мы обязаны дать им реальную поддержку, а не бюрократические препоны. Наш законопроект дает семьям с тремя и более детьми право выбора, — передает текст законопроекта 360.ru.

Вице-премьер России Татьяна Голикова высказала мнение, что платить женщине заработную плату за рождение и воспитание детей идеологически неправильно, так как семейные отношения — не трудовые.

Вместе с тем президент России Владимир Путин отметил, что у женщин первый ребенок появляется в 28−29 лет, а на второго и последующих детей часто уже не остается сил.

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