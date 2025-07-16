Муж неизлечимо больной телеведущей пожаловался на перемену в их жизни

Муж телеведущей и журналистки Фионы Филлипс из Британии Мартин Фризелл заявил, что в жизни их семьи произошла перемена после того, как у его супруги диагностировали болезнь Альцгеймера. Об этом сообщает «Би-би-си».
По словам Фризелла, семья стала изолирована от окружающих, хотя некоторые близкие друзья у них с женой по-прежнему остались.
Он рассказал, что помогает Филлипс чистить зубы, принимать душ и одеваться.
Муж телеведущей также заявил, что ему не хватает поддержки. К проблеме болезни Альцгеймера общество, по его мнению, не относится серьезно.
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