Трамп заявил, что не планирует увольнять Пауэлла с поста главы ФРС

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не планировать увольнять Джерома Пауэлла с поста главы Федеральной резервной системы (ФРС) США.
«Мы не собираемся ничего предпринимать», — сообщил он журналистам во время своего выступления в Белом доме.
При этом Трамп подтвердил, что обсуждал вопрос об увольнении Пауэлла с должности председателя ФРС с представителями Республиканской партии в Конгрессе США. По словам главы Белого дома, почти все они придерживаются мнения, что Трампу стоит это сделать.
Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп выразил недовольство политикой Джерома Пауэлла, назвав того крайне упрямым и тупым человеком. Его некомпетентность, по словам главы Белого дома, может дорого обойтись США.