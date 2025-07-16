Трамп заявил, что не планирует увольнять Пауэлла с поста главы ФРС

При этом Трамп подтвердил, что обсуждал вопрос об увольнении Пауэлла с должности председателя ФРС с представителями Республиканской партии в Конгрессе США. По словам главы Белого дома, почти все они придерживаются мнения, что Трампу стоит это сделать.