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В ГАИ рассказали, где в Минске будут наносить дорожную разметку в ночь на 17 июля

Госавтоинспекция призывает водителей быть осторожными на данных участках и учитывать эту информацию при выборе маршрута.

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в ночь на 17 июля будут наносить дорожную разметку. Где будут проходить работы, рассказали БЕЛТА в Госавтоинспекции.

Разметку будут наносить на МКАД (от Партизанского проспекта до ул. Ташкентской), ул. Есенина (от ул. Рафиева до проспекта Дзержинского), пер.6-й Путепроводный, ул. Леси Украинки, ул. Руссиянова, ул. Жуковского, ул. Корженевского, ул. Центральная, ул. Социалистическая, ул. Тарханова, ул. Славинского, ул. Глебки, ул. Уборевича, ул. Малинина, ул. Одинцова, ул. Налибокская.

Госавтоинспекция призывает водителей быть осторожными на данных участках и учитывать эту информацию при выборе маршрута. -0-