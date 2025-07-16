В Минске на пр. Дзержинского ограничат движение транспорта 19 и 20 июля

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на пр. Дзержинского от ул. Космонавтов до МКАД будет ограничено движение транспорта в связи с ремонтными работами 19 и 20 июля. Об этом БЕЛТА сообщили в ГП «Столичный транспорт и связь».
«В связи с ремонтными работами на участке пр. Дзержинского от МКАД (включая транспортную развязку) до ул. Космонавтов (включая перекресток) 19 и 20 июля вносятся изменения в организацию движения транспорта (с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке, если не указано иное)», — рассказали на предприятии.
С 5.00 19 июля по нечетной стороне пр. Дзержинского (от МКАД до ул. Космонавтов) движение троллейбуса № 10 от ДС «Малиновка-4» организуется по ул. Есенина, ул. Рафиева, пр. Любимова, пр. Газеты «Правда», ул. Голубева, пр. Дзержинского и далее по маршруту.
С 5.00 20 июля по четной стороне (от ул. Космонавтов до МКАД) троллейбус № 10 будет следовать от ДС «Малиновка-4» по ул. Есенина, ул. Рафиева, пр. Любимова, пр. Газеты «Правда», ул. Голубева, пр. Дзержинского и далее по маршруту, а в направлении ДС «Малиновка-4» — по пр. Дзержинского, пр. Любимова, ул. Рафиева, ул. Есенина.
Также вносятся изменения в автобусные маршруты № 28, 1130-ТК, 1230-ТК, 30С, 104, 32С, 74С, 84, 96, 103, 114С, 132, 147, 150, 156С, 170, 1111-ТК, 323, 492, 7101-ТК, 7410-ТК.
Кроме того, будут внесены изменения в движение общественного транспорта и 20 июля после открытия ул. Космонавтов.
Граждан просят учитывать эту информацию при планировании поездок. Полный список маршрутов и остановок смотрите на сайте ГП «Столичный транспорт и связь».-0-