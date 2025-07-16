В Минске на пр. Дзержинского ограничат движение транспорта 19 и 20 июля

«В связи с ремонтными работами на участке пр. Дзержинского от МКАД (включая транспортную развязку) до ул. Космонавтов (включая перекресток) 19 и 20 июля вносятся изменения в организацию движения транспорта (с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке, если не указано иное)», — рассказали на предприятии.