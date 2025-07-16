В Самарской области усилят контроль за оказанием поддержки ветеранам СВО

В среду, 16 июля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел открытое оперативное совещание в правительстве региона. Речь шла о подготовке школ, обращениях жителей и поддержке участников спецоперации. Так, в ходе выезда чиновников в Кошкинский район выявились недоработки по сопровождению ветеранов СВО.
«Помощь и содействие спецоперации — это наш безусловный, базовый приоритет, как и выполнение поручений президента, нацпроектов. Сейчас от нас очень много зависит, особенно в отношении бойцов, которые возвращаются с военной службы и адаптируются к гражданской жизни. Здесь всегда будет строжайшее внимание. Я лично буду звонить ветеранам и спрашивать, как у них дела», — сказал глава региона.
Губернатор поручил зампреду областного правительства усилить работу с главами районов по оказанию всех возможных мер поддержки участникам спецоперации. Также на совещании обсудили подготовку образовательных учреждений к новому учебному году. К приемке готовятся 2224 объекта. В 182 зданиях ведется капитальный ремонт.
Отдельное внимание уделяется отработке обращений жителей. По поручению главы региона Вячеслава Федорищева мэр Самары Иван Носков посетил ветерана труда, по жалобе которой управляющая компания устранила последствия протечки в квартире и отремонтировала кровлю.
Помимо этого, речь шла о восстановлении благоустройства в сквере на ул. Челюскинцев, отсутствии пандуса в отделении соцзащиты, недоступность надземного перехода для людей с ограниченными возможностями здоровья и др. Губернатор Самарской области дал необходимые поручения по обращениям.