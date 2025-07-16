В Самарской области усилят контроль за оказанием поддержки ветеранам СВО

«Помощь и содействие спецоперации — это наш безусловный, базовый приоритет, как и выполнение поручений президента, нацпроектов. Сейчас от нас очень много зависит, особенно в отношении бойцов, которые возвращаются с военной службы и адаптируются к гражданской жизни. Здесь всегда будет строжайшее внимание. Я лично буду звонить ветеранам и спрашивать, как у них дела», — сказал глава региона.