Ответственность за поиск экстремистских материалов будет грозить только при умысле: Юрист дал пояснения

Можно ли получить срок за просмотр экстремистских материалов? А если случайно увидел в интернете? Или по ошибке перешёл по ссылке, где было что-то эдакое, запрещённое? Российский юрист и общественник Илья Ремесло объяснил, как работает ответственность за подобные правонарушения, и при каких обстоятельствах можно получить штраф или срок.
«Здесь всё упирается в умысел, который должен будет доказать государственный орган. Наказуемыми являются только те действия, противоправный характер которых гражданин объективно осознаёт. При отсутствии вины лицо не может быть привлечено к ответственности — это конституционный принцип», — говорит Ремесло.
Таким образом, случайно увиденный где-то в интернете нацистский символ, или переход по ссылке на сайт с запрещёнными материалами — не наказуемы, если это было сделано без умысла. Впрочем, в России есть полный реестр экстремистских материалов Минюста, у которых есть вполне конкретные названия, и случайно увидеть их где-либо крайне сложно. Нужно специально искать конкретный материал, и вот это уже наказуемо.
Выходит, что если человек наткнулся на книгу Гитлера в интернете — ему ничего не грозит. А вот если он целенаправленно искал эту книгу и пытался её скачать — уже другой разговор. Кстати, Ремесло добавил, что пользование соцсетями и приложениями, доступ к которым возможен только через VPN, также не является наказуемым. И делать его таковым никто не планирует.
«За использование VPN никакой ответственности не установлено и не планируется. Вводятся только штрафы за рекламу VPN. При этом рекламой не может считаться, например, одобрительное высказывание о VPN», — подчёркивает юрист.