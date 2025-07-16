Ответственность за поиск экстремистских материалов будет грозить только при умысле: Юрист дал пояснения

Выходит, что если человек наткнулся на книгу Гитлера в интернете — ему ничего не грозит. А вот если он целенаправленно искал эту книгу и пытался её скачать — уже другой разговор. Кстати, Ремесло добавил, что пользование соцсетями и приложениями, доступ к которым возможен только через VPN, также не является наказуемым. И делать его таковым никто не планирует.