Daily Mail: Пьяные британцы прыгнули в бассейн отеля в Португалии и погибли

Как писал сайт KP.RU, ранее издание South China Morning Post рассказало о несчастном случае, который также произошел после бурных возлияний. В одной из больниц провинции Гуандун врачи спасли мужчину, которому металлический прут пронзил голову после падения на обеденный стол. Это произошло из-за опьянения во время застолья с коллегами. Мужчина по имени Ацян поскользнулся, упал и напоролся на стержень, который прошел через рот и остановился в двух миллиметрах от жизненно важных сосудов мозга.