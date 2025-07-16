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Daily Mail: Пьяные британцы прыгнули в бассейн отеля в Португалии и погибли

Не умеющие плавать туристы из Британии утонули, прыгнув в бассейн отеля.

Двое мужчин отправились в курортный город Европы и не выжили после прыжка в бассейн. Об этом сообщает издание Daily Mail.

«Двое британских туристов погибли в Алгарви, прыгнув в бассейн своего отеля после ночного отдыха», — говорится в публикации.

По данным издания, тревога была поднята около 4:30 утра на курорте Албуфейра. Скорая помощь, направленная на место происшествия, безуспешно пыталась реанимировать двух мужчин.

В материале отметили, что местная полиция отрабатывает версию, что 27 и 29-летний британцы попали в беду из-за того, что были пьяны и не умели плавать. Уточнялось, что двое молодых мужчин, скончавшихся сегодня утром, отдыхали с друзьями.

Как писал сайт KP.RU, ранее издание South China Morning Post рассказало о несчастном случае, который также произошел после бурных возлияний. В одной из больниц провинции Гуандун врачи спасли мужчину, которому металлический прут пронзил голову после падения на обеденный стол. Это произошло из-за опьянения во время застолья с коллегами. Мужчина по имени Ацян поскользнулся, упал и напоролся на стержень, который прошел через рот и остановился в двух миллиметрах от жизненно важных сосудов мозга.