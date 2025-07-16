В Минцифры рассказали, кому грозят штрафы за использование VPN

Ранее Комитет Государственной думы по госстроительству одобрил поправки к законопроекту об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов. Предлагается наказывать рублем за любопытство в сети: за поиск и просмотр экстремистских материалов в интернете могут ввести штрафы до 5 тысяч рублей.