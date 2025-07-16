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Путин назвал хитрюгой рабочего, предложившего изменить условия семейной ипотеки

Во время общения с президентом России Владимиром Путиным работник Магнитогорского металлургического комбината (ММК) предложил изменить условия программы «Молодая семья», чтобы молодые пары могли получать льготную ипотеку до рождения первого ребенка. В ответ на это глава государства отметил его хитрость.

Во время общения с президентом России Владимиром Путиным работник Магнитогорского металлургического комбината (ММК) предложил изменить условия программы «Молодая семья», чтобы молодые пары могли получать льготную ипотеку до рождения первого ребенка. В ответ на это глава государства отметил его хитрость.

— Вот хитрюга! — высказался Путин в ответ на просьбу россиянина.

Путин общался с работниками ММК в рамках своей рабочей поездки в Магнитогорск, передает Ura.ru.

Во время осмотра комбината глава государства посетил недавно открытый цех коксования, который начал работать на полную мощность. После общения с работниками предприятия Путин провел разговор с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

В ходе общения с сотрудниками ММК Владимир Путин заявил, что у жительниц России первый ребенок появляется в 28−29 лет, а на второго и последующих детей часто уже не остается сил. Российский лидер отметил, что власти страны предусмотрели много мер поддержки молодых семей, но пока с учетом демографических проблем недостаточно и их.

При этом глава государства заявил, что Россия реализовала «самое главное»: она создала единую систему поддержки рождаемости — от беременности женщины и вплоть до 17-летия ребенка.