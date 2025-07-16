Путин назвал хитрюгой рабочего, предложившего изменить условия семейной ипотеки

В ходе общения с сотрудниками ММК Владимир Путин заявил, что у жительниц России первый ребенок появляется в 28−29 лет, а на второго и последующих детей часто уже не остается сил. Российский лидер отметил, что власти страны предусмотрели много мер поддержки молодых семей, но пока с учетом демографических проблем недостаточно и их.