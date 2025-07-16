Россиянам рассказали, что делать, если гроза застала у водоема

Грозы обрушились на российские регионы, а в некоторых субъектах зафиксировали гибель людей из-за разрядов молний. «МК» спросил у специалиста по безопасности человека в природной среде Михаила Ярина, что делать, если непогода застала на природе и тем более у водоема.
По словам эксперта, если человек находится в лодке на воде и в этот момент появляются первые признаки надвигающейся грозы, необходимо как можно быстрее пристать к берегу и покинуть маломерное судно.
«Нужно надеть электроизолирующую обувь — сланцы, кроксы, галоши, сапоги. Укрыться в помещении или складках местности», — посоветовал Михаил Ярин.
Также он обратил внимание, что нельзя укрываться под одиноко стоящими деревьями. Также он отметил, что необходимо изолировать себя от земной поверхности.
Напомним, в Кемеровской области молния ударила в трех рыбаков, которые находились на озере возле поселка Березовая Грива. В результате удара один мужчина погиб, еще двое — пострадали.
Ранее похожий случай произошел на пляже в Алексине Тульской области. Разряд молнии ударил в отдыхающих на берегу людей. В результате инцидента три человека погибли, включая подростка, еще четыре человека пострадали.
По одной из версий, нескольких человек от гибели спасли резиновые сланцы.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.