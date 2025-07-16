Россиянам рассказали, что делать, если гроза застала у водоема

Грозы обрушились на российские регионы, а в некоторых субъектах зафиксировали гибель людей из-за разрядов молний. «МК» спросил у специалиста по безопасности человека в природной среде Михаила Ярина, что делать, если непогода застала на природе и тем более у водоема.