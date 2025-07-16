В Госдуму внесли проект о бесплатном профобучении учеников, не сдавших ГИА

В Государственную думу внесли законопроект, который предполагает предоставление бесплатного профессионального обучения ученикам девятых классов, которые не смогли сдать ГИА. Предполагается, что при прохождении такого курса учащимся будут выдаваться соответствующие сертификаты.
«Предлагается закрепить в Федеральном законе об образовании возможность для девятиклассников, не прошедших успешно государственную итоговую аттестацию, право пройти обучение по программам профессиональной подготовки рабочего, служащего», — сказано в пояснительной записке.
Поводом для этого проекта стало фактическое отсутствие начального профессионального образования в России. Саму суть его упразднили, зато осталась система, которую можно использовать для стартовой подготовки учеников, заваливших ГИА. Так ученики, уверены депутаты, смогут продолжать учиться в школе, а заодно будут получать профессиональные навыки прикладного характера. Целью законопроекта является сократить число учеников, выпадающих из образовательной системы после проваленных экзаменов.
Ранее KP.RU сообщил, что в Госдуме предложили ввести в России гибкий график для многодетных родителей.