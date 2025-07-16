В Госдуму внесли проект о бесплатном профобучении учеников, не сдавших ГИА

Поводом для этого проекта стало фактическое отсутствие начального профессионального образования в России. Саму суть его упразднили, зато осталась система, которую можно использовать для стартовой подготовки учеников, заваливших ГИА. Так ученики, уверены депутаты, смогут продолжать учиться в школе, а заодно будут получать профессиональные навыки прикладного характера. Целью законопроекта является сократить число учеников, выпадающих из образовательной системы после проваленных экзаменов.