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В Минске постоялец гостиницы забыл 50 000 долларов в номере под подушкой

В Минске горничная гостиницы нашла в номере под подушкой 50 000 долларов.

Источник: Комсомольская правда

В Минске постоялец гостиницы забыл 50 000 долларов в номере под подушкой. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».

Сообщается, что в минской гостинице «Звезда» горничная, которая работает на 11 этаже, заметила, что постоялец сильно волновался. После его отъезда, женщина пошла убирать номера. В момент заправки постели под подушкой она нашла пакет, в котором была крупная сумма валюты.

Горничная сообщила про находку в администрацию — удалось найти постояльца. Мужчина признался, что мужчина забыл в номере 50 000 долларов.

— По правилу, я сразу обратилась к администратору, и когда клиент пришел, передала ему деньги. У нас люди часто что-то забывают, а с совестью сделки не заключаю, — сообщила горничная Антонина Есьман.

В администрации гостиницы сказали, что горничную наградят премией и благодарностью.

Ранее милиция раскрыла схему с фальшивыми долларами в обменниках Минска.

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