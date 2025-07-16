В Минске постоялец гостиницы забыл 50 000 долларов в номере под подушкой. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».
Сообщается, что в минской гостинице «Звезда» горничная, которая работает на 11 этаже, заметила, что постоялец сильно волновался. После его отъезда, женщина пошла убирать номера. В момент заправки постели под подушкой она нашла пакет, в котором была крупная сумма валюты.
Горничная сообщила про находку в администрацию — удалось найти постояльца. Мужчина признался, что мужчина забыл в номере 50 000 долларов.
— По правилу, я сразу обратилась к администратору, и когда клиент пришел, передала ему деньги. У нас люди часто что-то забывают, а с совестью сделки не заключаю, — сообщила горничная Антонина Есьман.
В администрации гостиницы сказали, что горничную наградят премией и благодарностью.
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