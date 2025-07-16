Истории четырех врачей-убийц: как эти «ангелы смерти» отправляли пациентов на тот свет

В немецком городе Регенсбург начался судебный процесс над паллиативным врачом, которого обвиняют в убийстве 15 пациентов. Следствие считает, что мужчина совершал преступления в двух клиниках, в которых работал с 2019 по 2023 год. В соответствии с немецкими правилами конфиденциальности обвиняемый указывается во всех материалах как Йоханнес М. Что известно об этом деле и какие еще врачи, вопреки своему призванию, отправляли пациентов на тот свет — в материале «Вечерней Москвы».
Анестезия со смертельным исходом.
40-летнего подсудимого Йоханнеса М. обвиняют в убийстве 15 пациентов: 12 женщин и троих мужчин. Первой и самой молодой жертве было 25 лет, самой пожилой — 94 года. Врач работал в мобильной службе сестринского ухода, предоставляющей паллиативную помощь на дому неизлечимо больным. Однако никто из пациентов не находился в предсмертном состоянии.
По данным следствия, медслужащий давал своим подопечным «коктейль», который «готовил» из седативных препаратов. Введенные лекарства вызывали у пациентов паралич дыхательных мышц. В результате они умирали от асфиксии в течение всего нескольких минут. Чтобы скрыть улики, мужчина поджигал дома некоторых пациентов.
Несмотря на то что мужчина, согласно версии обвинения, начал совершать убийства уже в 2021 году, первые подозрения пали на него только в 2023-м. На странную череду смертей обратил внимание коллега анестезиолога. Дело в том, что как минимум пять пациентов Йоханнеса М., предположительно, погибли при пожаре. После обнаружения этого «совпадения» в отношении врача началось расследование.
Обвинение считает, что врач «действовал из низких побуждений, убивая лиц, заведомо для него находившихся в беспомощном состоянии».
Серийный убийца «Доктор Смерть» Максим Петров: что о нем известно.
— Он действовал с пренебрежением к жизни… и вел себя как повелитель жизни и смерти, — сообщил суду на первом заседании прокурор Филипп Мейхефер.
Подсудимый же в своем первом заявлении в суде сказал:
— Я всегда действовал в интересах пациентов.
Прокуроры предъявили подсудимому обвинения и добиваются для него пожизненного заключения. Однако, так как по законам Германии мужчина сможет подать заявление на условно-досрочное освобождение, от суда также добиваются установления «особо тяжкой вины», вследствие чего врача заключат под стражу даже после истечения срока. Также он получит пожизненный запрет на медицинскую практику. Процесс продлится как минимум до конца января 2026 года и предусматривает вызов около 150 свидетелей.
Между тем еще 70 дел, которые могут быть связаны с врачом, до сих пор расследуются. В их числе дело о смерти тещи Йоханнеса М., которая скончалась в начале 2024 года, а до этого длительное время боролась с онкологическим заболеванием.
Максим Петров.
Врач-педиатр Максим Петров жил в Санкт-Петербурге и работал на 24-й подстанции скорой помощи. Правоохранительные органы установили, что мужчина приходил к пенсионерам домой без предупреждения — под предлогом, что необходимо сделать некий укол. Петров действовал утром, когда многие родственники пожилых людей уходили на работу.
Начиная с августа 1997 года и по январь 2000 года врач совершил 46 грабежей. Он вводил своим жертвам снотворное, после чего те теряли сознание, а Петров выносил с собой из квартиры украшения, ордена, медали, бытовую технику, а иногда и скромные суммы денег — менее 100 рублей. Убивать Доктор Смерть, как впоследствии прозвали его в СМИ, начал не сразу. Поначалу его жертвы не умирали — они просыпались, когда Петрова уже не было в квартире.
Страшные истории о домашнем насилии.
Первое убийство произошло в феврале 1999 года во время 30-го по счету грабежа. Отработанную «схему» врача нарушила дочь потерпевшего, которая внезапно вернулась домой и увидела, как Петров пытается украсть вещи. Женщину медик убил отверткой, а мужчину задушил.
После этого Петров начал вводить жертвам инъекции из смеси наркотических препаратов, чтобы отвести подозрения. В некоторых случаях он поджигал дома своих «пациентов», чтобы скрыть улики. Украденные вещи он сбывал на рынке, а часть хранил в своей квартире.
Милиция установила, что все жертвы Доктора Смерти ранее проходили флюорографию — список пациентов Петров нашел в одной из петербургских поликлиник. По этому перечню правоохранительные органы выявили еще 72 потенциальные жертвы. Во время посещения одного из «пациентов» в январе 2000 года Петров был задержан. Он дал показания, но в последнем слове перед приговором отказался от признания, заявив, что оно было сделано под давлением.
Тем не менее суд приговорил Доктора Смерть к пожизненному лишению свободы, которое он до сих пор отбывает в колонии особого режима «Белый лебедь».
Гарольд Шипман.
До серии убийств в британском городе Хайд Гарольд Шипман работал участковым врачом в городе Тодморден. На эту должность он устроился в 1970 году после окончания медицинского факультета Лидского университета. Однако в 1974 году Шипмана уличили в хищениях наркотических препаратов. Его приговорили к штрафу в 600 фунтов, лишили врачебного звания, после чего семья Шипманов — врач, его супруга и четверо детей — переехала в Хайд.
Доктора восстановили в звании в 1977 году, после чего он продолжил свою медицинскую деятельность и завел частную практику. По версии следствия, первое убийство он совершил семь лет спустя, в 1984 году. Тогда доктор вколол своей пациентке, которая жаловалась на боли в суставах, 30 миллиграммов сильного наркотического обезболивающего вещества. Жертва Шипмана медленно, но безболезненно умерла под его наблюдением. А на следующий день врач вернулся в ее дом, чтобы зафиксировать «естественную» смерть.
Первое убийство сошло ему с рук из-за халатности другого врача. Шипман настоял на кремации, а для этого нужно было заключение двух докторов. Но второй медик не стал вдаваться в подробности и просто подтвердил решение своего коллеги.
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После этого случая до 1998 года Шипман продолжал убивать пациентов, вводя им препараты. Он забирал себе «сувениры» из домов жертв, а также подделывал завещания умерших, получая с этого прибыль. Жажда наживы и вышла боком Шипману.
После смерти вдовы бывшего мэра города Хайд Кэтлин Гранди у ее родственников возникли вопросы по поводу завещания умершей: она оставляла своему врачу баснословную сумму денег. Дочь Гранди, адвокат по профессии, обратила внимание на то, что завещание было написано заглавными буквами и с грамматическими ошибками, но ее мать точно не могла так написать, была уверена девушка.
Завещание якобы было оформлено в присутствии двух свидетелей, но дочь Гранди, связавшаяся с ними, узнала, что никакого документа они не подписывали. Тогда она добилась эксгумации останков своей матери. Экспертиза показала, что миссис Гранди умерла от передозировки сильного наркотического обезболивающего вещества. Шипмана вызывали на допрос по этому делу, но признаваться он не спешил. Когда полиция начала заниматься его делом, выяснилось, что доктора подозревали многие.
Из 218 подозрительных смертей следователи отобрали 15 наиболее очевидных. Результаты экспертиз были идентичны: передозировка сильного наркотического обезболивающего вещества. Шипмана осудили пожизненно, но за день до своего 58-летия в январе 2004 года врач покончил с собой. СМИ сообщали, что сокамерникам он сознавался в убийстве 508 пациентов.
Дженин Джонс.
В Университетской больнице Сан-Антонио, штат Техас, США работала лицензированная профессиональная медицинская сестра Дженин Джонс. За время ее карьеры в этом медучреждении умерло необычно высокое количество детей в отделении интенсивной терапии — 42 ребенка. Большинство из них скончалось во время вечерней смены медсестры Джонс.
Больница опасалась судебных исков, а потому всех лицензированных профессиональных медсестер (таким не требуется иметь высшее образование при поступлении на работу) просто попросили уволиться. Вместо них педиатрическое отделение интенсивной терапии укомплектовали исключительно дипломированными медсестрами. Дальнейшее расследование детских смертей не проводилось.
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После этого Джонс устроилась в больницу в городе Кервилл штата Техас. В 1982 году на плановый прием к ней попала 15-месячная Челси МакКлеллан, которой только нужно было сделать несколько прививок. Джонс была хорошо знакома родителям девочки, а потому они легко доверили медсестре дочь. За несколько месяцев до этого приема женщина спасла малышке жизнь, когда та стала задыхаться. Тогда этот приступ все списали на врожденные проблемы со здоровьем.
В этот раз у маленькой Челси повторился приступ. После первого укола девочке стало плохо, а после второго она уже не дышала. Спасти ребенка не удалось. Вскрытие показало, что Челси умерла из-за воздействия огромной дозы мышечного релаксанта. Подозрения пали на медсестру Джонс. Как выяснилось при расследовании, это был далеко не первый случай в ее карьере.
По версии следствия, женщина вводила детям смертельную дозу препаратов, чтобы потом во время приступа спасти малыша и выйти из сложной ситуации героем. Однако этот план срабатывал не всегда. В 1984 году суд признал Джонс виновной в смерти Челси и приговорил к 99 годам тюрьмы. Позднее к этому добавили еще 60 лет за попытку убийства младенца. Собрать доказательства по другим эпизодам не удалось.
История знает множество примеров маньяков и серийных убийц, которых ловили годами. Многие из них довольно долго оставались вне подозрений. «Вечерняя Москва» собрала подобные леденящие кровь истории.