Истории четырех врачей-убийц: как эти «ангелы смерти» отправляли пациентов на тот свет

Начиная с августа 1997 года и по январь 2000 года врач совершил 46 грабежей. Он вводил своим жертвам снотворное, после чего те теряли сознание, а Петров выносил с собой из квартиры украшения, ордена, медали, бытовую технику, а иногда и скромные суммы денег — менее 100 рублей. Убивать Доктор Смерть, как впоследствии прозвали его в СМИ, начал не сразу. Поначалу его жертвы не умирали — они просыпались, когда Петрова уже не было в квартире.