Роспотребнадзор рассказал о ситуации с менингококковой инфекцией в России: что известно

В России эпидемиологическая ситуация по менингококковой инфекции является стабильной. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
В ведомстве пояснили, что менингококковая инфекция характеризуется зимне-весенней сезонностью и периодичностью. А циклические подъемы заболеваемости в среднем возникают через длительные межэпидемические периоды от 10 до 30 лет.
«Эпидситуация по менингококковой инфекции в РФ стабильна», — говорится в сообщении.
В службе добавили, что в 2025 году в 80 субъектах России случаи менингококковой инфекции не зафиксированы или регистрируются единичные случаи.
Как писал сайт KP.RU, ранее СМИ сообщали, что в России вспыхнула заболеваемость опасной инфекцией. Менингококковая инфекция теперь чаще поражает взрослых, увеличивая риск летального исхода, хотя ранее встречалась в детских учреждениях. По словам депутат Госдумы Александра Румянцева, за первые пять месяцев этого года в России было зарегистрировано 1266 случаев заражения, что на 260% больше, чем за аналогичный период прошлого года.