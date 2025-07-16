Роспотребнадзор рассказал о ситуации с менингококковой инфекцией в России: что известно

Как писал сайт KP.RU, ранее СМИ сообщали, что в России вспыхнула заболеваемость опасной инфекцией. Менингококковая инфекция теперь чаще поражает взрослых, увеличивая риск летального исхода, хотя ранее встречалась в детских учреждениях. По словам депутат Госдумы Александра Румянцева, за первые пять месяцев этого года в России было зарегистрировано 1266 случаев заражения, что на 260% больше, чем за аналогичный период прошлого года.