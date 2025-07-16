Ричмонд
+31°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роспотребнадзор рассказал о ситуации с менингококковой инфекцией в России: что известно

Роспотребнадзор назвал эпидситуацию по менингококковой инфекции в РФ стабильной.

Источник: Комсомольская правда

В России эпидемиологическая ситуация по менингококковой инфекции является стабильной. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве пояснили, что менингококковая инфекция характеризуется зимне-весенней сезонностью и периодичностью. А циклические подъемы заболеваемости в среднем возникают через длительные межэпидемические периоды от 10 до 30 лет.

«Эпидситуация по менингококковой инфекции в РФ стабильна», — говорится в сообщении.

В службе добавили, что в 2025 году в 80 субъектах России случаи менингококковой инфекции не зафиксированы или регистрируются единичные случаи.

Как писал сайт KP.RU, ранее СМИ сообщали, что в России вспыхнула заболеваемость опасной инфекцией. Менингококковая инфекция теперь чаще поражает взрослых, увеличивая риск летального исхода, хотя ранее встречалась в детских учреждениях. По словам депутат Госдумы Александра Румянцева, за первые пять месяцев этого года в России было зарегистрировано 1266 случаев заражения, что на 260% больше, чем за аналогичный период прошлого года.