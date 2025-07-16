В Жодино мужчина поплыл за речными цветами и утонул в реке Плисса. Подробности озвучили в пресс-службе ОСВОД.
Говорится, что вечером 15 июля поступила информация про утонувшего мужчину в реке Плисса, расположенной в Жодино. Спасатели достали из воды тело мужчины 1975 года рождения. Выяснилось, что он решил переплыть на противоположный берег реки за речными цветами. После этого на протяжении некоторого времени он плавал, а его знакомая осталась на берегу.
В какой-то момент девушка потеряла знакомого из виду и начала искать. Она его обнаружила на поверхности воды в бессознательном состоянии. В пресс-службе сообщили, что расстояние от берега было 12 метров, а глубина составляла примерно метр. Девушка самостоятельно пыталась извлечь тело, но после неудачной попытки обратилась к прохожим.
Тем временем под Жлобином на озере Вирское утонул мужчина, который плавал на надувном матрасе: «Отплыл на середину и пропал».
Ранее СК сообщил, что семилетний мальчик утонул в водоеме под Витебском, пытаясь достать игрушку.
Кроме того, в Барановичах скульптура железнодорожника уплыла во время ливня 16 июля.