В Жодино мужчина поплыл за речными цветами и утонул в реке Плисса

Говорится, что вечером 15 июля поступила информация про утонувшего мужчину в реке Плисса, расположенной в Жодино. Спасатели достали из воды тело мужчины 1975 года рождения. Выяснилось, что он решил переплыть на противоположный берег реки за речными цветами. После этого на протяжении некоторого времени он плавал, а его знакомая осталась на берегу.