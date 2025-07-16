Телеведущей Лазаревой грозит до двух лет лишения свободы по новому делу

Телеведущей Татьяне Лазаревой* грозит до двух лет лишения свободы по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных российским законодательством об иноагентах.
Лазарева* уже заочно осуждена на 6,5 лет колонии по делу об оправдании терроризма. Ей также запрещено на 4 года заниматься администрированием интернет-ресурсов.
Как следует из материалов дела и положений Уголовного кодекса РФ, Лазарева* подозревается в неисполнении требований законодательства об иностранных агентах.
Лазарева* находится за пределами России. Она объявлена в международный розыск.
16 июля Пресненский суд Москвы заочно арестовал Лазареву*. В картотеке указано, что ей вменяется ч. 2 ст. 330.1 УК России. Ей грозит наказание в виде штрафа до 300 тыс. рублей либо лишение свободы до 2 лет.
* Физлицо, выполняющее в РФ функции иностранного агента.