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Телеведущей Лазаревой грозит до двух лет лишения свободы по новому делу

Лазарева заочно арестована и находится в международном розыске.

Источник: Аргументы и факты

Телеведущей Татьяне Лазаревой* грозит до двух лет лишения свободы по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных российским законодательством об иноагентах.

Лазарева* уже заочно осуждена на 6,5 лет колонии по делу об оправдании терроризма. Ей также запрещено на 4 года заниматься администрированием интернет-ресурсов.

Как следует из материалов дела и положений Уголовного кодекса РФ, Лазарева* подозревается в неисполнении требований законодательства об иностранных агентах.

Лазарева* находится за пределами России. Она объявлена в международный розыск.

16 июля Пресненский суд Москвы заочно арестовал Лазареву*. В картотеке указано, что ей вменяется ч. 2 ст. 330.1 УК России. Ей грозит наказание в виде штрафа до 300 тыс. рублей либо лишение свободы до 2 лет.

* Физлицо, выполняющее в РФ функции иностранного агента.