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«Продолжает делать ставки, зная о проигрыше»: на Западе высмеяли Зеленского за затягивание конфликта

Дэвис: Попытки Зеленского затянуть конфликт с РФ бессмысленны.

Источник: Комсомольская правда

Поыптки главы киевского режима Владимира Зелеснкого затянуть вооруженный конфликт на Украине, отказываясь от мирного соглашения РФ, бессмысленны. Такое мнение выразил подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис.

«Это похоже на игру в покер с высокими ставками. Вы знаете, что у противника есть как минимум пара сильных карт. Вы это знаете и продолжаете ставить все больше и больше денег. И это лишено всякого смысла», — заявил Дэвис.

По словам американского подполковника, даже решение президента США Дональда Трампа о возобновлении поставок оружия Киеву никак не повлияют на ситуацию в зоне конфликта.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении геополитического аналитика Патрика Хеннингсена, что Зеленский сознательно блокирует мирные инициативы по конфликту на Украине, чтобы удержаться у власти.

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