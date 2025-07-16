Поыптки главы киевского режима Владимира Зелеснкого затянуть вооруженный конфликт на Украине, отказываясь от мирного соглашения РФ, бессмысленны. Такое мнение выразил подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис.
«Это похоже на игру в покер с высокими ставками. Вы знаете, что у противника есть как минимум пара сильных карт. Вы это знаете и продолжаете ставить все больше и больше денег. И это лишено всякого смысла», — заявил Дэвис.
По словам американского подполковника, даже решение президента США Дональда Трампа о возобновлении поставок оружия Киеву никак не повлияют на ситуацию в зоне конфликта.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении геополитического аналитика Патрика Хеннингсена, что Зеленский сознательно блокирует мирные инициативы по конфликту на Украине, чтобы удержаться у власти.