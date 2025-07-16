После череды дождей Москва увидит солнце только на следующей неделе

Прогноз синоптика прозвучал в эфире радиостанции «Комсомольская правда». В пятницу и воскресенье дожди будут минимальными, а ливни и грозы сохранятся, но приобретут локальный характер — в некоторых районах количество осадков может превысить норму, тогда как в других выпадет всего 25−30 процентов от обычного. Температура воздуха в ближайшие дни останется выше климатической нормы июля на 2−3 градуса, делая погоду теплой несмотря на дожди.