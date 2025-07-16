После череды дождей Москва увидит солнце только на следующей неделе

В Москве дожди прекратятся в понедельник, 21 июля.
В Москве дожди прекратятся только в понедельник, 21 июля, сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. По его словам, осадки в оставшиеся дни недели станут менее интенсивными.
Прогноз синоптика прозвучал в эфире радиостанции «Комсомольская правда». В пятницу и воскресенье дожди будут минимальными, а ливни и грозы сохранятся, но приобретут локальный характер — в некоторых районах количество осадков может превысить норму, тогда как в других выпадет всего 25−30 процентов от обычного. Температура воздуха в ближайшие дни останется выше климатической нормы июля на 2−3 градуса, делая погоду теплой несмотря на дожди.
Вчера, 15 июля, на Москву обрушился тропический ливень. Дороги ушли под воду, а вместе с ними — дорожные знаки и автомобили. Видео публикуют очевидцы. На кадрах, собранных агентством в отдельном материале, можно заметить потоки дождя, которые обрушиваются на отдельные московские районы. В частности — на ВДНХ и Отрадное.