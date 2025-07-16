Как избавиться от колорадского жука: самые безопасные способы

«Устойчивых сортов к колорадскому жуку нет, разве что предположить, что это могут быть сорта растений с колючками на листьях. Лишь острый и горький перец вредитель облетает стороной», — сообщила садовод. По ее словам, огромные надежды садоводы возлагают на хищных хлопов из серии энтомофагов. Они помогут естественным образом снизить численность вредителя. Однако работы с ними лишь ведутся и в широкой продаже их нет.