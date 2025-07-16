Как избавиться от колорадского жука: самые безопасные способы

Колорадский жук опасен для многих растений.
Колорадский жук — один из самых опасных насекомых не только для картофеля, но и для других пасленовых. Урожай баклажанов, томата, перца также может пострадать из-з нашествия этих жуков. В беседе с URA.RU садовод-блогер Светлана Самойлова рассказала о самых безопасных способах уничтожения колорадского жука.
Что такое колорадский жук и чем вреден.
Жуки уничтожают лиственную часть растенийФото: Erhard Nerger / Global Look Press.
Колорадский жук — это ярко окрашенное насекомое с желтыми крыльями и черными полосками. Родом он из Северной Америки, но быстро распространился по всему миру. Колорадский жук представляет серьезную угрозу для различных пасленовых культур, включая картофель, баклажаны, томаты, перец, а также декоративные виды пасленовых растений.
Вредители, как взрослые особи, так и их личинки, уничтожают лиственную часть растений, зачастую полностью объедая листья и оставляя одни стебли. В результате подобных повреждений наблюдается значительное снижение урожайности.
Чем питается колорадский жук.
В беседе с URA.RU садовод-блогер Светлана Самойлова рассказала, что колорадский жук и его личинки питаются листьями с такой прожорливостью, что за пару дней могут оставить грядку картофеля без ботвы.
«Вопреки привычному мнению, колорадский жук питается не только ботвой картофеля, но и листьями баклажанов, перца и даже томатов, оставляя одни стволы. Лишенные листьев, а с ним и фотосинтеза растения, погибают. В последние годы колорадский жук стал частым нежеланным гостем и в теплицах», — сообщила эксперт.
Безопасные способы борьбы с колорадским жуком.
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По словам специалиста, самый простой и безопасный способ борьбы с жуком — ручной сбор. Для этого берут емкость с раствором соли или бензина и собирают в нее жуков. Из-за специфики питания жуки непригодны в качестве лакомства для птиц, так как в них содержатся токсичные вещества.
Поэтому на помощь пернатых в истреблении вредителя рассчитывать не стоит, уточнила Светлана Самойлова. Жуки также устойчивы к различным инсектицидам. Подобно крысам они мгновенно вырабатывают противоядие.
Отпугнуть колорадских жуков можно при помощи растений с сильным ароматом, эфирными маслами. В торцах грядок с картофелем высаживают различные виды мяты, в том числе мелиссу, кориандр, календулу.
Для удобства между посадок картофеля и баклажанов расставляют горшки с высаженной в них мятой, чтобы к моменту уборки переставить их в другое место. В следующем сезоне можно вернуть горшки на место посадки. При наличии значительного количества вредителей, заносят горшки с календулой и мятой и в теплицу, сообщила эксперт.
Есть ли устойчивые к колорадскому жуку сорта.
«Устойчивых сортов к колорадскому жуку нет, разве что предположить, что это могут быть сорта растений с колючками на листьях. Лишь острый и горький перец вредитель облетает стороной», — сообщила садовод. По ее словам, огромные надежды садоводы возлагают на хищных хлопов из серии энтомофагов. Они помогут естественным образом снизить численность вредителя. Однако работы с ними лишь ведутся и в широкой продаже их нет.