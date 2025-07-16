Константин Богомолов не приехал на похороны бывшего тестя Юрия Мороза

Богомолов и Дарья Мороз развелись в 2018 году, однако до сих пор хорошо общаются, в том числе благодаря общей дочке Анне. Не прекратил Богомолов общаться и с тестем Морозом, они продолжали работать вместе, снимали сериал «Содержанки».