Константин Богомолов не приехал на похороны бывшего тестя Юрия Мороза

16 июля 2025 года в Москве прошла церемония прощания с режиссёром и актёром Юрием Морозом. Проститься с ним приехали многие коллеги, друзья, родственники. Была в зале его дочь Дарья Мороз, вдова Виктория Исакова. Однако, как сообщает Super.ru, среди собравшихся не оказалось бывшего зятя Мороза Константина Богомолова.
«(Не видно) в зале Константина Богомолова — бывшего зятя Мороза. По какой причине он не приехал поддержать экс-супругу, неизвестно», — говорится в публикации.
Богомолов и Дарья Мороз развелись в 2018 году, однако до сих пор хорошо общаются, в том числе благодаря общей дочке Анне. Не прекратил Богомолов общаться и с тестем Морозом, они продолжали работать вместе, снимали сериал «Содержанки».
Ранее KP.RU сообщил, что Юрий Мороз ушёл из жизни 14 июля 2025 года от рака поджелудочной железы.