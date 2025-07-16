Народные приметы на 17 июля 2025 года: что нельзя делать в день Андрея Налива

Нельзя рвать с деревьев незрелые яблоки, груши и другие плоды — считается, что можно «сорвать удачу».Не стоит лениться и бездельничать — день требует благодарной работы. Не рекомендуется ругаться и ссориться — негатив в этот день может отразиться на здоровье. Женщинам нельзя стричь волосы — верили, что можно ослабить свою природную силу. Не стоит игнорировать первые дары природы — отказ от благодарности может обернуться неурожаем.