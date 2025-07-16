Народные приметы на 17 июля 2025 года: что нельзя делать в день Андрея Налива

Какой сегодня день по народному календарю.
17 июля в народном календаре — день Андрея Налива. Праздник получил своё название в честь святого Андрея Критского, а также в связи с тем, что к середине июля на Руси наливались первые плоды: яблоки, груши, ягоды. Отсюда и название — «Андрей Налив», что символизировало начало настоящего лета и скорого урожая.
Этот день отмечали как пору, когда природа достигла пика своей силы: деревья полны зелени, плоды наливаются соком, а погода благоприятствует росту. Люди с благодарностью относились к земле и внимательно следили за признаками будущего урожая. В этот день было принято соблюдать умеренность и осознанность — как в еде, так и в поступках.
Что делали на Руси в этот день.
Проверяли состояние садов и огородов — осматривали, насколько налились плоды. Собирали первые ягоды и ранние яблоки, но только те, что уже упали — срывать с ветки не разрешалось. Готовили ягодные компоты, варили варенье — первый ягодный урожай освящали и использовали впрок. Женщины занимались домашними заготовками, вязали травяные пучки для сушки. Благодарили природу за щедрость — проводили обряды благодарения на земле или в саду. Наблюдали за небом и погодой — это помогало предсказать, каким будет урожай оставшегося лета.
Этот день считался важным для садоводов и хозяек — начало урожайного периода требовало уважения к земле и труду.
Что рекомендуется делать в этот день.
Проверить состояние плодовых деревьев, кустов, овощных грядок. Собрать только упавшие, зрелые плоды — считается, что они несут добрую силу. Начать заготавливать ягоды: варенье, компоты, соки. Благодарить природу за урожай, молиться о достатке и здоровье. Устроить семейную трапезу с сезонными дарами природы. Заняться работами по дому — особенно женскими ремёслами и уборкой.
Такие действия приносили благополучие в дом и позволяли правильно войти в пору жатвы.
Чего не стоит делать 17 июля.
Нельзя рвать с деревьев незрелые яблоки, груши и другие плоды — считается, что можно «сорвать удачу».Не стоит лениться и бездельничать — день требует благодарной работы. Не рекомендуется ругаться и ссориться — негатив в этот день может отразиться на здоровье. Женщинам нельзя стричь волосы — верили, что можно ослабить свою природную силу. Не стоит игнорировать первые дары природы — отказ от благодарности может обернуться неурожаем.
Соблюдая эти запреты, люди стремились не нарушать естественный ход лета и сохранить гармонию с природой.
Приметы погоды на 17 июля.
Ясное утро и роса — к сухой и урожайной осени. Птицы купаются в пыли — к дождю. Много паутины на траве — к жаркому августу. Если яблоко упало и не червивое — год будет удачным. Гром в этот день — к затяжным тёплым дождям. Тихий вечер без ветра — к жарким дням в ближайшую неделю.
На Руси говорили: «Андрей наливает — к щедрому столу приглашает» — этот день предвещал начало урожайного периода и требовал уважения к плодам земли.
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