Врач Сухарева развеяла мифы возникновении рака и импотенции из-за статинов

«У молодого парня отличный уровень ЛПНП у него нет проблем с потенцией, и ему не нужны статины. А вот у Иван Иваныча в 55 лет холестерин повышен за счет ЛПНП И проблемы быть могут, ведь затруднены кровоток и кровенаполнение из-за нарушения высвобождения оксида азота и прогрессии атеросклероза. Так почему бы ему не снизить ЛПНП до нормы?» — задалась вопросом врач.