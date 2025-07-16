Врач Сухарева развеяла мифы возникновении рака и импотенции из-за статинов

Пациенты часто откладывают прием статинов (препаратов для снижения уровня холестерина в крови), так как боятся, что они негативно скажутся на их здоровье, рассказала в своем Telegram-канале терапевт и гастроэнтеролог Ольга Сухарева.
По ее словам, одним из заблуждений является то, что статины якобы вызывают рак.
«Статины не увеличивают и не уменьшают общий риск заболеваемости раком или смертности от него. Так откуда был переполох? Пил знакомый статины — умер от рака», — рассказала эксперт, ссылаясь на данные последних исследований.
Еще одно заблуждение, что при приеме статинов «печень отвалится», рассказала Сухарева.
«На фоне терапии статинами могут повышаться ферменты печени (АСТ, АЛТ). Чаще всего это повышение незначительное, до 2−3 норм, и у большинства со временем исчезает», — сказала она.
Статины не увеличивают риски сосудистой деменции, а напротив, защищают от нее, так как уплотняют бляшки и улучшают кровоток по артериям мозга, а риск болезни Альцгеймера уменьшается при «плохом» холестерине (ЛПНП) ниже 1.8 ммоль/л, отметила врач.
Холестерин действительно является основой для синтеза половых гормонов, поэтому его снижения с помощью статинов боятся мужчины, отметила она.
«У молодого парня отличный уровень ЛПНП у него нет проблем с потенцией, и ему не нужны статины. А вот у Иван Иваныча в 55 лет холестерин повышен за счет ЛПНП И проблемы быть могут, ведь затруднены кровоток и кровенаполнение из-за нарушения высвобождения оксида азота и прогрессии атеросклероза. Так почему бы ему не снизить ЛПНП до нормы?» — задалась вопросом врач.
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