Пашинян похвастался богатым лексиконом благодаря тюремному прошлому

Армянский премьер-министр Никол Пашинян в среду, 16 июля, в ходе пресс-конференции призвал политических оппонентов не пытаться сравниться с ним в оскорбительных речах.
Политик рассказал, что обладает «богатым» лексиконом из-за тюремного прошлого. Глава правительства также отметил свой интерес к фольклору и филологии, что тоже благотворно повлияло на его способность ярко выражать мысль.
— Пусть никто не соревнуется со мной в этой лексике… Если кто-то думает, что у него богатый словарный запас, он может оказаться в неутешительном положении, — передает слова Пашиняна «Коммерсантъ».
Армянский премьер 28 июня призвал сограждан отказаться от оскорблений и нападок в общественной дискуссии и пообещал начать с себя.
Политик 24 июня заявил о готовности при личной встрече доказать главе Армянской апостольской церкви Гарегину II (в миру — Ктридж Нерсисян — прим. «ВМ») и его пресс-секретарю, что не делал обрезания.
Пашиняна из-за переизбытка эмоций начало трясти во время выступления в Национальном собрании страны, где он вступил в перепалку с оппозицией. Причиной для разногласий стала тема использования бюджетных средств.