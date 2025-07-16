В Госдуме потребовали отмены концерта «Тату» из-за угрозы традиционным ценностям

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина в среду, 16 июля, потребовала отменить выступление группы «Тату», которое должно состояться 19 июля на пляжной сцене в Крыму. Соответствующее письмо она отправила главе республики Сергею Аксенову и председателю Госсовета региона Владимиру Константинову.
Депутат подчеркнула, что репертуар коллектива «противоречит традиционным духовно-нравственным ценностям» и может навредить детям, поскольку на концерт планируют пускать зрителей старше четырех лет.
— Провокационные песни, которые составляли основу репертуара группы на пике популярности в 2000-х годах, не просто противоречат традиционным российским духовно-нравственным ценностям, но и подпадают под запреты, установленные федеральным законом, — заявила в письме Останина.
Она уточнила, что речь идет о законах «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», передает Telegram-канал журналистки Ксении Собчак.
2 июля певица Юлия Волкова объявила о воссоединении группы «Тату» спустя 14 лет. Артистка опубликовала совместные фотографии со своей бывшей коллегой Леной Катиной, а также сообщила о будущих проектах.