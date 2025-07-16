В Крыму нашли зуб древней акулы

Уникальную находку обнаружили археологи в пещере «Таврида» во время раскопок. Ученые Крымского федерального университета имени Вернадского нашли зуб древней акулы, принадлежащей к той же эволюционной линии, что и легендарный мегалодон, но еще более древний. Об этом сообщает «КП-Крым».
Неожиданная находка была сделана в «Гроте гиен», где ранее находили только останки сухопутных животных. Как объяснил доцент КФУ Игорь Вахрушев, зуб морского хищника сохранился благодаря особому составу — фосфатам, в отличие от раковин, которые растворяются со временем.
— Пещера образовалась в морских известняках возрастом 45 млн лет, поэтому здесь можно найти окаменелости различных морских обитателей, включая акул, — отметил ученый.
Открытие позволит ученым лучше понять эволюцию древних акул.
Подпишись на нас в Telegram!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Вместо Дона саванна: Слоны, жирафы и верблюды 2,5 млн лет назад ходили по территории нынешней Ростовской области.
На территории Ростовской области 2,5 миллиона лет назад жили верблюды без горба и много слонов (подробнее).