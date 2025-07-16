В Крыму нашли зуб древней акулы

Уникальную находку обнаружили археологи в пещере «Таврида» во время раскопок. Ученые Крымского федерального университета имени Вернадского нашли зуб древней акулы, принадлежащей к той же эволюционной линии, что и легендарный мегалодон, но еще более древний. Об этом сообщает «КП-Крым».