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В Крыму нашли зуб древней акулы

В пещере «Таврида» нашли зуб древней акулы.

Источник: Комсомольская правда

Уникальную находку обнаружили археологи в пещере «Таврида» во время раскопок. Ученые Крымского федерального университета имени Вернадского нашли зуб древней акулы, принадлежащей к той же эволюционной линии, что и легендарный мегалодон, но еще более древний. Об этом сообщает «КП-Крым».

Неожиданная находка была сделана в «Гроте гиен», где ранее находили только останки сухопутных животных. Как объяснил доцент КФУ Игорь Вахрушев, зуб морского хищника сохранился благодаря особому составу — фосфатам, в отличие от раковин, которые растворяются со временем.

— Пещера образовалась в морских известняках возрастом 45 млн лет, поэтому здесь можно найти окаменелости различных морских обитателей, включая акул, — отметил ученый.

Открытие позволит ученым лучше понять эволюцию древних акул.

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