Медики делают все возможное. В РНПЦ рассказали о состоянии малышки, выпавшей в Минске из окна

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В РНПЦ неврологии и хирургии медики делают всевозможное для стабилизации состояния 5-летней девочки, которая сегодня выпала из окна многоэтажки в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в Минздраве Беларуси.