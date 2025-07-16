Медики делают все возможное. В РНПЦ рассказали о состоянии малышки, выпавшей в Минске из окна

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В РНПЦ неврологии и хирургии медики делают всевозможное для стабилизации состояния 5-летней девочки, которая сегодня выпала из окна многоэтажки в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в Минздраве Беларуси.
Сегодня маленькая минчанка поступила в РНПЦ с признаками падения с высоты. «Специалисты РНПЦ провели неотложное хирургическое вмешательство, сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщили в министерстве.
В Минске из окна многоэтажки выпала пятилетняя девочка, она в тяжелом состоянии.
Медики сообщают, то состояние пациентки оценивается как крайне тяжелое. Девочка находится под наблюдением в реанимационном отделении.
Как сообщал ранее Следственный комитет, по предварительной информации, ребенок остался один в комнате. Девочка залезла на подоконник и выпала вместе с москитной сеткой из окна квартиры на пятом этаже. -0-