Император Японии на покое Акихито госпитализирован из-за проблем с сердцем

91-летнему Акихито в мае текущего года диагностировали ишемическую болезнь сердца. Ему назначили препараты для улучшения коронарного кровоснабжения, а также рекомендовали избегать переутомления. Однако, как отмечается, двухмесячный курс лечения не дал ожидаемых результатов.