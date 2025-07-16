Император Японии на покое Акихито госпитализирован из-за проблем с сердцем

Бывший император Японии Акихито (полное имя Цугу Акихито) был госпитализирован 14 июля для корректировки лечения сердечно-сосудистого заболевания. Об этом сообщает издание Japan Today со ссылкой на представителей императорского двора.
91-летнему Акихито в мае текущего года диагностировали ишемическую болезнь сердца. Ему назначили препараты для улучшения коронарного кровоснабжения, а также рекомендовали избегать переутомления. Однако, как отмечается, двухмесячный курс лечения не дал ожидаемых результатов.
По словам представителей двора, госпитализация понадобилась для подбора новых дозировок лекарств под постоянным наблюдением врачей. Сроки выписки экс-монарха пока не уточняются.
Ранее сообщалось, что врачи диагностировали президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве лабиринтит.