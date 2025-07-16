Названы 16 российских теннисистов, которые могут принять участие в US Open

На грядущем Открытом чемпионате США (US Open) по теннису в основной сетке одиночных соревнований среди мужчин и женщин Россию представят 16 теннисистов.
В женской части турнира выступят сразу 12 россиянок. В их числе — Мирра Андреева, показавшая высокий уровень игры на Уимблдоне. Спортсменка добралась до четвертьфинала и поднялась на пятую строчку в рейтинге WTA.
Помимо Андреевой, в Нью-Йорке ожидается участие таких российских теннисисток, как Диана Шнайдер (15-я в мировом рейтинге), Анастасия Павлюченкова (30), Екатерина Александрова (16), Вероника Кудерметова (38), Людмила Самсонова (17), Анастасия Потапова (42), Анна Калинская (47), Анна Блинкова (79), Камилла Рахимова (69) и Анастасия Захарова (82).
В мужском одиночном разряде за победу поборются четверо россиян: Даниил Медведев (14), Андрей Рублев (10-я ракетка мира), Карен Хачанов (17) и Роман Сафиуллин (78).
Турнир US Open состоится в Нью-Йорке в период с 24 августа по 7 сентября.
Ранее бывший теннисист Дмитрий Турсунов сравнил стиль игры Андреевой и Шараповой.