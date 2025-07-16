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Владимиру Путину понравился новый памятник в честь героев СВО в Челябинске

Путин назвал красивым памятник героям спецоперации, установленный в Челябинске.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин оценил памятник героям специальной военной операции, установленный в центре Челябинска в 2024 году. Главе государства монумент понравился, а губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что памятник пришёлся по душе как ветеранам СВО, так и их близким.

«Какой красивый памятник», — сказал Путин, посмотрев изображения, показанные Текслером во время встречи в Магнитогорске.

Памятник героям спецоперации в Челябинске представляет собой бронзовую скульптуру солдата и девушки на гранитном постаменте, и посвящён одновременно и военнослужащим, и их семьям.

Ранее KP.RU сообщил, что 16 июля Путин прилетел в Магнитогорск. В рамках рабочей поездки запланирован ряд мероприятий.