Владимиру Путину понравился новый памятник в честь героев СВО в Челябинске

Президент России Владимир Путин оценил памятник героям специальной военной операции, установленный в центре Челябинска в 2024 году. Главе государства монумент понравился, а губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что памятник пришёлся по душе как ветеранам СВО, так и их близким.
«Какой красивый памятник», — сказал Путин, посмотрев изображения, показанные Текслером во время встречи в Магнитогорске.
Памятник героям спецоперации в Челябинске представляет собой бронзовую скульптуру солдата и девушки на гранитном постаменте, и посвящён одновременно и военнослужащим, и их семьям.
Ранее KP.RU сообщил, что 16 июля Путин прилетел в Магнитогорск. В рамках рабочей поездки запланирован ряд мероприятий.