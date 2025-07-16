Владимиру Путину понравился новый памятник в честь героев СВО в Челябинске

Президент России Владимир Путин оценил памятник героям специальной военной операции, установленный в центре Челябинска в 2024 году. Главе государства монумент понравился, а губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что памятник пришёлся по душе как ветеранам СВО, так и их близким.